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بمدينة برأس الحكمة .. «جميرا إيجيبت» تدشن مشروعا سياحيا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للاستدامة

للعمل على تحويل السياحة الموسمية لإقامة مستدامة
شريف عمر 8:34 م, الأثنين, 5 يوليو 21 8:34 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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أكد طارق عيد ، المدير التجاري لمجموعة جميرا إيجيبت ، أن المجموعة تقدم للاقتصاد المصرى منتجا جديدا سياحيا فندقيا، وتتبنى مخطط الدولة والأمم المتحدة للاستدامة الدائمة في تخطيط وإدارة مشروع نايا باي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

وأضاف على هامش مؤتمر إطلاق الشركة لأول مشروعاتها نايا باى، أن “جميرا ايجيبت” تبدأ مشروع نايا باي لتكون نواة لمشاركة الدولة وفقًا لأحدث نظم الإدارة الحديثة في المنتجعات العالمية في تحويل السياحة الموسمية لإقامة مستدامة، بمشاركة أكبر العلامات التجارية في مجال الخدمات الفندقية والمطاعم والأنشطة الرياضية والترفيهية طوال العام، لتحقيق الاستدامة، والتحول في رأس الحكمة إلى منطقة منتجعات للإقامة الدائمة على مدار العام، وتحقيق أعلى عوائد استثمارية.

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وأوضح أن الشركة وبدعم مخطط الأمم المتحدة والدولة تسعى لتنفيذ أكبر مدينة عالمية- في رأس الحكمة الجديدة- تنافس في المدن السياحية التي تستحوذ على ملايين السواح في مدن إيطاليا وإسبانيا اليونان وتركيا سنويا، ونصيب الساحل الشمالي الغربي لا يتعدي ١%.

وأشار إلى أن الشركة تتجه للمشاركة في تنمية الاقتصاد السياحي والسكني والمخطط من الاستحواذ على نسبة كبيرة من سياحة البحر المتوسط في مدينة رأس الحكمة الجديدة التي تحتوي على خدمات عالمية من مرسى عالمي لليخوت قريبة من السوق البحر المتوسط، ومن مولات وخدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية على مدار العام.

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وذكر أنه سيعمل على تعظيم عوائد الاستثمار على مدار العام لتملك وحدات مصيفية فندقية تحقق أعلى استفادة وأعلى عوائد الاستثمار على مدار العام، مع تقديم أحدث برامج للاستثمار السكني السياحي مقدمة من أكبر العلامات الفندقية والسياحية على مستوى العالم.

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بقلم شريف عمر

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