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«بمحبس من ورش حتى الكورنيش».. كشف عصابة سرقة خطوط البترول في حلوان

لبيعها في السوق السوداء.
أماني عوض 4:32 م, الأثنين, 14 مارس 22 4:32 م, الأثنين, 14 مارس 22

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كشفت أجهزة البحث الجنائي، عن عصابة لسرقة المواد البترولية من أحد خطوط البترول في محافظة القاهرة الممتدة على كورنيش النيل في حلوان، باستغلال ورشة وقطعة أرض لاتمام عملية السرقة.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأمن الإداري بإحدى شركات البترول، بالعثور على محبس “كبسولة” لسرقة المواد البترولية بالخط التابع للشركة الممتد بكورنيش النيل.

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وبالانتقال والفحص عثر على محبس “كبسولة” داخل ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء، تبلغ مساحتها 200 متر بداخلها منشأة مقسمة لعدة ورش وتوصيلها بماسورة حديدية، بطول 10 أمتار تمتد حتى خط المواد البترولية المار بجوار قطعة الأرض محل الضبط “تابع للهيئة العامة للبترول”، بقصد استخدامها في سرقة المواد البترولية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، نقاش ومالكي قطعة الأرض المشار إليها، مستأجر الورشة محل البلاغ.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقر الأول والثاني باستغلال الورشة محل البلاغ في تركيب محبس “كبسولة”، بداخلها وتوصيله بماسورة تمتد لخط أنابيب البترول المشار إليه، بقصد سرقة المواد البترولية للتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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