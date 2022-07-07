بمحافظة الإسماعيلية.. «MOT للاستثمار» تطرح 17.6 ألف متر لإقامة مشروعين عقاريين

طرحت شركة MOT للاستثمار والتنمية بوزارة النقل، على شركات الاستثمار والتطوير العقارى مساحة 17600 متر مربع من أصول السكة الحديد، لاستغلالها بنظام حق الانتفاع.

وسيقام على المساحة المذكورة سابقًا، مشروعان عقاريان يضمان وحدات سكنية، وتجارية وإدارية، بمحافظة الإسماعيلية، وتبدأ التدفقات النقدية بعد 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد (حسب حجم المشروع)، على أن تكون الدفعات كل 3 أشهر، بحسب تصريحات مصدر مسئول.

وكثفت شركة «MOT» فى الفترة الماضية، من عملية استغلال أصول السكة الحديد، لتوفير تكلفة تطوير المرفق، بعدما طرحت فى الأيام الماضية، أكثر من موقع سواء للاستثمار الإعلانى والعقارى، بعد تسليم بنك الاستثمار القومى أراضى مقابل تسوية ديون لهيئة التى وصلت وفقًا للمعلن نحو 65 مليار جنيه.

وبدأت «النقل» منذ 2020 تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد، بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار و1300 عربة سكة حديد، فضلًا عن تحديث البنية الأساسية، وينفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة الجرارات والعربات الجديدة.

وتعول الوزارة على أصول الأراضى الحالية فى انتشال المرفق من الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة للشبكة.