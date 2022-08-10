بمجموع جوائز 100 مليون دولار.. «كاف» يُطلق بطولة دوري السوبر الأفريقي

أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بقيادة رئيسه باتريس موتسيبي مشروع دوري السوبر الأفريقي بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال “موتسيبي” خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء إن هدف دوري السوبر الأفريقي هو رفع مستوى الكرة في القارة متابعا :” سنقدم مبلغ قدره مليون دولار للفرق المشاركة في المسابقة، وسنساعد الأندية في التنقل من دولة إلى أخرى”.

وأضاف: الجوائز المالية لدوري السوبر الأفريقي 100 مليون دولار كل عام، البطل سيفوز بـ 11 مليون دولار وكل هذه المبادرات التي ستظهر جدوى اتحاذ قرار السوبر الأفريقي.

وتابع: “وهبنا 10 ملايين دولار لتطوير الكرة في المدارس الإفريقية، والسوبر الأفريقي هي خطة لتطوير الكرة الإفريقية، والفرنسي أرسين فينجر يقوم بعمل استثنائي من حيث تطوير كرة القدم.

وواصل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: البطولة ستبدأ في أغسطس 2023 والتحضير لها يبدأ من الشهر المقبل من خلال التفاعل مع كبار المستشارين والشركات.

وأضاف : التغطية والبنية التحتية للسوبر ليج ستكون عالية وبيرلويجي كولينا الحكم الإيطالي السابق سيسهر على سير المباريات بطريقة فاعلة ويشرف على تطبيق تقنية الفيديو في كل المباريات.

وأتم حديثه: “سنتعامل مع أفضل الشركات الراعية لهذا الدوري وهدفنا المنشود الوصول للقمة من خلال السوبر الإفريقي، واليوم سنشهد النقلة النوعية في كرة القدم”.