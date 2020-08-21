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بمجرد البدء في استخدامه.. الصين : دول أفريقيا ستكون أول المستفيدين من لقاح كورونا

الدول الأفريقية ستكون من بين أوائل الدول التي "ستتلقى لقاح كورونا الصيني بمجرد البدء في استخدامه"
المال - خاص 7:59 م, الجمعة, 21 أغسطس 20 7:59 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن الدول الأفريقية ستكون من أوائل البلدان المستفيدة من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن في يونيو الماضي خلال كلمة في القمة الصينية- الأفريقية الاستثنائية التي عقدت عبر تقنية الفيديو، بأن الدول الأفريقية ستكون من بين أوائل الدول التي “ستتلقى لقاح كورونا الصيني بمجرد البدء في استخدامه”.

وقبل أيام، أعلن رئيس شركة أدوية صينية كبرى مملوكة للدولة أن اللقاح المضاد للفيروس سيكون متاحا تجاريا بحلول نهاية العام الجاري.

وكشف المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا إلى 1148849 إصابة، وعدد الوفيات إلى 26664.

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بقلم المال - خاص

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