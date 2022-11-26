بمثابة فندق عائم .. ميناء السخنة يستقبل السفينة Splendida وعلى متنها 2200 سائح

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر لها عن وصول السفينة السياحية Splendida ، صباح اليوم والتابعة للتوكيل الملاحي MSC في أولى رحلاتها السياحية المنتظمة والتي تبدأ من اليوم حتى منتصف أبريل المقبل أسبوعياً، حيث تم رسو السفينة على الرصيف الجديد بالحوض الثاني بميناء السخنة التابع للهيئة، وتعد السفينة واحدة من السفن السياحية الشهيرة في العالم، والتي تقوم بزيارات وجولات سياحية للسائحين حول العالم.

ووصلت السفينة صباح اليوم على متنها ٢٢٠٠ سائح من مختلف الجنسيات إضافة إلى ١٢٨١ أفراد طاقم السفينة قادمة من السعودية متجهة لسفاجا مساء اليوم بعد مغادرة بعض السائحين من ميناء السخنة متجهين لبلادهم عبر مطار القاهرة، وآخرون سيقومون بجولات سياحية سريعة على أن يعودوا للميناء مرة أخرى لاستكمال رحلتهم البحرية مع استقبال السفينة سائحين جدد يبدأون رحلاتهم حول العالم من ميناء السخنة على متن السفينة.

وتضم السفينة غرفا فندقية وأسواقا تجارية وحمامات سباحة ومواقع ترفيهية بداخلها، ومراكز لياقة بدنية فهي بمثابة فندق عائم.

وفي ذات السياق، فقد قامت إدارة الميناء بالتنسيق مع شركة موانئ دبي العالمية المشغل للميناء بإقامة حفلة استقبال للسائحين الذين أبدوا سعادتهم بهذا الاستقبال ،فضلاً عن تقديم فقرات فنية واستعراضية بفرق التنورة لاستقبال هذه الوفود.

وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

ويعد هذا النشاط دليلًا على تشجيع السياحة، وجاهزية موانئ الهيئة لاستقبال هذا النوع من السفن، حيث يتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال السفن السياحية واليخوت، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.