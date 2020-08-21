اتصالات وتكنولوجيا

بمثابة صدمة لمترقبي الهاتف.. تسريبات تكشف مواصفات «جوجل بيكسل 5»

سيكون بكاميرا خلفية مزدوجة، وقارئ بصمة أصابع
المال - خاص 7:37 م, الجمعة, 21 أغسطس 20 7:37 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

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كشفت تسريبات صحفية جديدة عن مواصفات هاتف “جوجل” المرتقب المعروف باسم “بيكسل 5”.

وقال موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص: إن التسريبات الجديدة تظهر أن هاتف “بيكسل 5” سيكون بكاميرا خلفية مزدوجة، وقارئ بصمة أصابع، نقلا عن سبوتنك الروسي.

وأظهرت التسريبات أن الهاتف سيكون مدعومًا بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات، والكاميرا الأمامية موجودة في ثقب بالجزء العلوي الأيسر لهاتف “بيكسل 5”.

وتعتبر تلك التسريبات بمثابة صدمة لعدد كبير من مترقبي الهاتف، لأنها تعتبر نفس شكل ومواصفات هاتف “بيكسل 4 إيه”.

كما سيأتي الهاتف “بيكسل 5” بشاشة لمسية بقياس يتراوح ما بين 5.7 أو 5.8 بوصة.

كما أشارت تسريبات أخرى حديثة إلى أن هاتف “بيكسل 5” سيحتوي على معالج من نوع “سنابدراغون 765” الفائق السرعة.

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بقلم المال - خاص

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