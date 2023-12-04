بمتوسط فائدة  5.149%..  «المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 990 مليون دولار

طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة تبلغ 990 مليار دولار لأجل 364 يوما، ليتم سدادها في 3 ديسمبر 2024.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، أنه تقدم مستثمرين مصريين وأجانب على العطاء بعدد 23 عرضاً بقيمة بلغت نحو 1.090 مليار دولار، والحد الأدنى للفائدة بلغ 5.148%، بينما بلغ الحد الأقصى للفائدة 6.25%، فيما بلغ المتوسط المرجح 5.23%، لتغطية عطاء أذون الخزانة المحلية المقومة بالعملة الأمريكية -الدولار.

بلغ عدد العطاءات المقبولة نحو 16 عطاءً، بقيمة990 مليون دولار، بمتوسط فائدة 5.149%، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض كان اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 في الساعة 11 صباحا، على أن يكون تاريخ الإصدار غدا الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.