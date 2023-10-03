بمبلغ 10 ملايين جنيه.. مؤسسة التجاري الدولي تدعم عمليات عودة الإبصار لـ1000 طفل بالتعاون مع «مغربي الخيرية»

وقّعت ، مع مؤسسة مغربي الخيرية، بروتوكول تعاون للمشاركة في دعم تمويل عمليات تصحيح وعودة الإبصار للأطفال الأكثر احتياجًا بمستشفيات ومراكز مغربي للعيون.

وفي بيان للمؤسسة، يصل إجمالي مبلغ التبرع المقدم منها لنحو 10 ملايين جنيه، لإجراء عمليات تصحيح وعودة الإبصار لنحو 1000 طفل من الأطفال الأكثر احتياجًا داخل مستشفيات ومراكز مغربي للعيون، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقّع بين المؤسستين.

بروتوكول تعاون مؤسستي مغربي الخيرية والتجاري الدولي

وصرح شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر Foundation CIB، بأن المؤسسة تأمل في شفاء جميع الأطفال بمختلف أنحاء مصر والعالم، ولا تدّخر جهدًا في مواصلة دورها المجتمعي للتبرع بالدعم والتمويل للمساهمة في الشفاء العاجل لجميع الأطفال الأكثر احتياجًا والأَولى بالرعاية، ولا سيما المصابين بالأمراض الخطيرة التي قد تؤثر على كامل حياتهم في المستقبل.



وأكد أن مشاكل البصر وأمراض العيون من أخطر ما يواجه أي إنسان، وتزداد الخطورة عندما تتعلق الإصابة بالأطفال، إذ لا بد من سرعة علاجهم كي لا تتأثر حياتهم بالكامل،

لذلك جاء التعاون العاجل مع واحدة من كبرى المؤسسات في مجال طب العيون وهي مؤسسة “مغربي”، من أجل الإسراع في تقديم الدعم المالي لمعالجة وشفاء 1000 طفل بحاجة لإنقاذ عيونهم وإعادة بصرهم.

فيما أوضح الدكتور محمد شلبي، المدير التنفيذي لمؤسسة مغربي الخيرية، أن هذا التعاون المشترك الذى تم توقيعه بين مؤسستي مغربي الخيرية والبنك التجاري الدولي يعدّ من أهم الاتفاقيات التي سوف تسهم في تحقيق رؤية المؤسسة في عالم تتوفر فيه إمكانية الوصول لصحة شاملة للعين دون تمييز.