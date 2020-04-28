بمبلغ يصل إلى 10 آلاف جنيه.. أوبر إيتس تكافئ الكباتن المتميزين في رمضان

طرحت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكية عبر منصتها لتوصيل الطعام المعروفة بأوبر ايتس مسابقة علي كباتن الأخيرة بمناسبة شهر رمضان .

وبحسب شروط المسابقة التي حصلت المال علي نسخة منها ، فإنه يستوجب علي كباتن أوبر ايتس تحقيق 20 رحلة علي الاقل اسبوعيا ، ويحق للشركة استبعاد أي من شركائها من المسابقة في حالة التأكد من وجود شبهة التلاعب.

وقالت الشركة إنه في حالة التعادل في عدد الرحلات يكون تقييم الكباتن الشريك هو الفيصل لاختيار الفائز .

واوضحت أن الكباتن صاحب أكبر عدد رحلات مكتملة خلال شهر رمضان في مناطق المهندسين والزمالك ووسط البلد والمنيا والهرم ومصر الجديدة ومدينة نصر سيحصل علي مكافأة 10 آلاف جنيه وهو نفس المبلغ الذي سيحصل عليه الكباتن أيضا في مناطق الشيخ زايد واكتوبر والقاهرة الجديدة .

بينما سيحصل الكباتن صاحب أسرع زمن توصيل في رمضان بمناطق المهندسين والزمالك ووسط البلد والمعادن والمنيل والهرم ومصر الجديدة ومدينة نصر والشيخ زايد واكتوبر والقاهرة الجديدة علي مبلغ 2000 جنيه.

ويشهد سوق تطبيقات طلب خدمات التوصيل (الديلفري) فى مصر منافسة قوية بين أكثر من شركة بالوقت الحالي بعد انسحاب شركات جلوفو الأسبانية وكاريدج الكويتية من مصر، ودخول لاعبين مصريين وعرب منهم مرسول السعودية وفوووم وهوا المصريتين.

وبحسب التسعيرة الجديدة التى أقرتها أوبر لخدمة أوبر إيتس فى يوليو من العام الماضي، فإن الكباتن فى أوبر إيتس يحصل على 7.5 جنيه تمثل تعريفة استلام الطلب من المطعم مقابل 4.4 جنيهات، و188 قرشا تمثل سعر كل كيلو متر من المطعم إلى مكان العميل مقارنة بـ110 قروش، و6 جنيهات سعر تسليم الطلب للعميل بدل من 160 قرشا.