بمبادرة التمويل العقاري.. الأهلي ومصر يمولان وحدات سكنية بـ31.745 مليار جنيه نهاية أغسطس

ضخ أكبر بنكين حكوميين في مصر من حيث رأس المال، تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، لشراء وحدات سكنية بقيمة 31.745 مليار جنيه، لنحو 260.958 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2023.

وبحسب تقرير حصلت عليه المال، تصدر البنك الأهلي المصري قائمة البنوك الممولة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بقيمة 16.589مليار جنيه لنحو 140.547 ألف عميل ليستحوذ على نسبة 26.6% من المبادرة، يليه بنك مصر في المرتبة الثانية بقيمة 15.156 مليار جنيه لعدد 122.842 ألف عميل بنسبة 24.3%، فيما ضخ بنك القاهرة تمويلات بقيمة 4.159 مليار جنيه لعدد 40.406 ألف عميل، بحصة 6.7%، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري.

62.29 مليار جنيه حجم ضمن مبادرة التمويل العقاري

ضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، تمويلات لشراء وحدات سكنية بقيمة 62.29 مليار جنيه، لنحو 527.303 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2023.

ووفقًا لتقرير حصلت عليه “المال” ضخت البنوك 59.943 مليار جنيه لـ508.128 ألف عميل لتستحوذ على نسبة 96.2% من المبادرة، فيما ضخت الشركات نحو 2.349 مليار جنيه ضمن المبادرة لنحو 19.179 ألف عميل لتستحوذ على 3.8% من المبادرة.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

على صعيد شركات التمويل احتلت كونتكت للتمويل العقاري المركز الأول بحصة 1.3% من المبادرة، بإجمالي قروض 838.728 مليون جنيه لعدد 6.167 ألف عميل،