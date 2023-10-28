«بما يعادل 56.5 مليار دولار».. 13% ارتفاعًا في إيرادات مايكروسوفت العالمية

تجاوزت نتائج مايكروسوفت في الربع الثالث من العام تقديرات وول ستريت مع نمو في حجم أعمالها في مجال الحوسبة السحابية وأجهزة الحواسب اللوحية، وسط ترقب من قبل العملاء للمنتجات المخطط طرحها.

وقدرت التقارير ارتفاع إيرادات مايكروسوفت إلى 13%، وهو ما يعادل 56.5 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سيتمبر من العام الحالي.

وتشير بيانات (إل.إس.إي.جي) إلى أن إيرادات عملاق التكنولوجيا الأمريكي تخطت تقديرات المحللين، ببلوغها 54.52 مليار دولار.

وأظهرت بيانات (إل.إس.إي.جي) أن إيرادات وحدة (إنتيليجنت كلاود) التابعة لمايكروسوفت ارتفعت إلى 24.3 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 23.49 مليار دولار.

وتضم (إنتيليجنت كلاود) منصة الحوسبة السحابية (آزور) التي تنفذ معظم أعمال الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت إيرادات (آزور) 29 %، وهي نسبة أعلى من 26.2 % التي توقعتها شركة أبحاث السوق (فيزيبل ألفا).

وبالنسبة للأرباح، قالت مايكروسوفت إن أرباح الربع الثالث بلغت 2.99 دولار للسهم، وهو أعلى من تقديرات المحللين البالغة 2.65 دولار للسهم.

وقالت مايكروسوفت إن إيرادات إعلانات البحث والأخبار زادت 10 %.

تعمل مايكروسوفت على دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الخاصة، مثل برنامج (كوبايلوت) الذي تبلغ كلفته 30 دولارا شهريا لخدمتها (مايكروسوفت 365) التي يمكنها تلخيص رسائل البريد الإلكتروني اليومية في تحديث سريع.

ونمت مبيعات نظام التشغيل (ويندوز) والمنتجات الأخرى في هذا القطاع إلى 13.7 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 12.82 مليار .