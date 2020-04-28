بما يعادل إنتاج يوم واحد.. «لاڨاش كيري» تطلق حملة عالمية للتبرع لدعم القطاعين الصحي والمجتمعي

في العشرين دولة التي تعمل بها

أعلنت شركة بل إيجيبت صاحبة العلامة التجارية لاڨاش كيري عن مشاركتها في عدد من مبادرات دعم وتمكين القطاع الصحي، وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن حملة بل جروب العالمية للالتزام بالتبرع بإنتاجية يوم واحد في جميع مصانعها الـ20 في جميع أنحاء العالم، دعمًا للجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

«بل إيجيبت» ترصد 4 ملايين جنيه لدعم القطاعين الصحي والمجتمعي

وبحسب بيان للشركة اليوم، فقد بدأت مبادرات بل ايجيبت مع بداية تعرض مصر للجائحة العالمية، وخصصت 4 ملايين جنيه دعمًا لسلسلة من المبادرات بدءًا من مشاركتها في “تحدي الخير” مع “جمعية رسالة” و”بنك الطعام المصري” لمساندة آلاف العائلات الذين تأثروا من الأزمة الشرسة التي تواجه العالم حالياً.

وامتد الدعم الى التعاون مع بنك الطعام المصري في حملته “دعم العمالة اليومية مسئولية”، من خلال التبرع بجزء من مبيعات منتج لاڨاش كيري خلال شهر رمضان المبارك.

كما تعاونت بل ايجيبت مع “بنك الشفاء” في حملة صيانة أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات الحجر الصحي، إضافة إلى مشاركتها في “تحالف شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال” بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية ويونيسيف لدعم الجيش الأبيض، من خلال تزويد مستشفيات الحجر الصحي بالمستلزمات الطبية.

وأكدت بل ايجيبت أن أزمة فيروس كورونا التي تواجه مصر والعالم تستدعي تكاتف جميع الجهود الحكومية والقطاع الخاص مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت الشركة إلى التزامها بالقيام بدورها في تقديم منتجات آمنة يتم توصيلها إلى العملاء بشكل منتظم.

و«بل ايجيبت» هى شركة فرنسية عالمية يعود تاريخها إلى أكثر من 150 عامًا، وتعمل في مصر منذ سنة 1998، وتعتمد على تقديم العديد من المنتجات الصحية عالية الجودة، على رأسها جبن لاڨاش كيرى الذي بدأ تقديمه لأول مرة منذ 99 عامًا.