بماراثون رياضي.. بورسعيد تحتفل بالذكرى الثامنة لـ«30 يونيو»

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفالات المحافظة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، بالميناء البري الجديد، بضواحي بورسعيد المزمع افتتاحه قريبا ضمن حزمة من المشروعات الجديدة المقرر افتتاحها ضمن إنجازات الدولة المصرية ببورسعيد.

وتقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صفوف المشاركين بماراثون رياضي للدراجات البخارية والهوائية والجري، والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبد الفتاح حافظ احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وانطلق الماراثون من أمام مقر قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية التي جرى تطويرها مؤخرًا وهي شوارع: عبد الرحمن شكري، والرحاب ، والبترول، وانتهاءً بالميناء البري الجديد والحديقة الدولية.

وشهد الماراثون مشاركة أعدادا كبيرة من الشباب، في ظل تواجد مكثف لرجال الشرطة والمرور لتسيير الحركة المرورية وتأمين الماراثون.



وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عدد من الفقرات الفنية لفرقة عجميات للفنان عمرو عجمي وأحمد العجمي، في ظل تفاعل وتجاوب كبير من المواطنين وسكان المنطقة.

وكان محافظ بورسعيد قد تقدم ماراثونا رياضيا للدراجات البخارية والهوائية والجري، انطلق من أمام مقر قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية التي جرى تطويرها مؤخرًا وهي شوارع: عبد الرحمن شكري، والرحاب ، والبترول، وانتهاءً بالميناء البري الجديد والحديقة الدولية المجاورة له.