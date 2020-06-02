سيـــاســة

بمؤتمر مساعدات فلسطين.. مصر تحذر من ضم إسرائيل أي أراض بالضفة الغربية (صور)

دعا وزير الخارجية في المؤتمر إلى أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام.
المال - خاص 8:26 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20 8:26 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

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شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وفي بيان للخارجية، صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن مُداخلة الوزير شكري بالاجتماع تضمَّنت الإشارة إلى أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام.

وحذرت مداخلة الوزير من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة؛ لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس “كورونا” المُستجد.

واختتم المتحدث باسم الخارجية بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري خلال الاجتماع على التزام مصر بدعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني منذ إنشائها، وذلك في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية، مُستعرضاً الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وكذا مُساندة الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هذا الصدد.

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