«بل كاش» توقع اتفاق شراكة مع الجامعة البريطانية في مصر

أعلنت بل كاش ذراع التمويل الاستهلاكي لشركة بلتون المالية القابضة والجامعة البريطانية في مصر، عن توقيع اتفاق شراكة لتوفير حلول تمويلية متعددة للرسوم الدراسية لأولياء الأمور.

يوفر هذا المنتج لأولياء الأمور خيار تمويل المصروفات الدراسية لأبنائهم (سواء جزءا من المصروفات أو المصروفات بالكامل) على أقساط شهرية متساوية تتراوح من 6 إلى 12 شهرا بأقل أوراق مطلوبة وموافقة فورية، وفقا لبيان صدر عن الشركة اليوم.

لتقديم منتج لتمويل الرسوم الدراسية

تعليقا على الاتفاقية قال مؤمن سالم الرئيس التنفيذي لشركة : “بل كاش” للتمويل الاستهلاكي:” نحن فخورون بالشراكة مع الجامعة البريطانية في مصر مما يؤكد على التزامنا وتركيزنا على دخول سوق تمويل التعليم وعلى أن نصبح من الشركات الرئيسية به.

وأعرب الدكتور محمد لطفي إبراهيم لطفي، رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة مع بلتون للتمويل الاستهلاكي “بل كاش” والذي يمنح أولياء أمور الطلاب بالجامعة البريطانية في مصر خيارات إضافية لتسديد الرسوم الدراسية.

وأضاف أن ذلك يتفق مع استراتيجية الجامعة لتخفيف أعباء الرسوم الدراسية على أولياء الأمور؛ عبر التشارك مع بلتون للتمويل الاستهلاكي.

وبلتون المالية القابضة (مدرجة في البورصة المصرية، وهي بنك استثمار إقليمي رائد، يوفر الخدمات المالية المتكاملة للشركات والمؤسسات والأفراد من ذوي الملاءة المالية في الشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وآسيا.

تعد بلتون أكبر مدير أصول غير تابع لبنك في مصر مع حجم أصول مدارة بنحو 26 مليار جنيه ومقدما رائد لخدمات أبحاث الأسهم المستقلة في المنطقة وتداول الأوراق المالية. يتضمن سجل الشركة الحافل تنفيذ أكثر من 110 من عمليات الدمج والاستحواذ والطروحات الأولية في البورصة.

أطلقت شركة بلتون ثلاث شركات تابعة جديدة العام الماضي لتأسيس منصتها للخدمات المالية غير المصرفية وهي بلتون للتمويل الاستهلاكي (بل كاش)، بلتون للتأجير التمويلي وبلتون لرأس مال المخاطر.

وبلتون للتمويل الاستهلاكي- بل كاش هي ذراع التمويل الاستهلاكي لشركة بلتون المالية، حيث توفر منتجات وخدمات تستهدف العملاء الأفراد وتمكنهم من “الشراء الآن الدفع لاحقا” عبر خطط تقسيط سهلة.