«بل» تعتزم التوسع فى تصنيع الأجبان المطبوخة والوجبات الخفيفة

تعتزم شركة بل «bel» صاحبة العلامات التجارية الثلاث «لافاش كى رى» و«كيرى» و«أبو الولد» إضافة خطوط إنتاج جديدة بمصر للتوسع فى نشاط تصنيع الأجبان المطبوخة والوجبات الخفيفة والمقرمشات الصحية «Healthy Snacking Solutions».

وقال هانى عرام، رئيس قطاع المبيعات فى الشركة بمصر وشمال شرق أفريقيا، إن بل بدأت نشاطها فى مصر منذ 23 عاما، ويقدر حجم استثماراتها بحوالى 400 مليون جنيه، ولديها مصنع فى منطقة العاشر من رمضان و20 موقع توزيع وأكثر من 1500 موظف، وتصدر الشركة منتجاتها إلى 14 دولة.

وأضاف عرام فى تصريحات لـ«المال» على هامش الدورة الثانية من فعاليات قمة مصر لتجارة التجزئة التى عقدت أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعاملت بشكل احترافى للحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن مبيعات قطاع الجبن المطبوخ تراجعت خلال النصف الثانى من العام الماضى بنسبة %15 بسبب غلق العديد من منافذ البيع، والتى تمثل قوة حيوية لشركات الأغذية والمشروبات، وتشهد السوق حاليا تعافيا مع وجود أمصال للوباء.

على صعيد آخر، قال عرام إن شركته بدأت عملية التحول الرقمى منذ 2016 فى جميع الإدارات، وبالأخص قطاع المبيعات بهدف التحول الكامل إلى العمليات اللا ورقية بالتعاون مع شركة “BI technologies” للحلول التكنولوجية، وتم الانتهاء من ميكنة جميع القطاعات خلال 2019 مما ساهم فى زيادة نسبة عدد نقاط التغطية فى قطاع التجزئة بدون إضافة أى سيارات جديدة بنسبة بلغت %45.

وكشف عن عقد «بل» اتفاقية شراكة مع كل من شركة «آى بل تكنولوجيز» و«فورى FMCG» لدعم تجار التجزئة فى مصر من خلال تطوير أنظمة للتعامل غير النقدى، وتقديم قروض لصغار التجار الذين يواجهون صعوبات بالغة مع تداعيات كورونا عبر برامج «مندوبى» و«sales buzz».

وقال تامر ماهر، المدير التنفيذى لشركة «بى آى تكنولوجيز»، إن شركته متخصصة فى مجال حلول ميكنة شركات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية «FMCG» ولديها أكثر من 600 عميل فى 23 دولة حول العالم يستخدمون أنظمة ميكنة عمليات مندوبى المبيعات وتتعاون مع مجموعة بل فى 6 دول.

وأضاف ماهر أن الشراكة مع «بل» و«فورى» تستهدف تقليل عدد الوسطاء بين التجار وشركات الأغذية مثل تجار الجملة ونصف الجملة، خاصة أن تطبيق «مندوبى» يتيح للتجار معرفة جميع العروض المطروحة من «bel» وعمل أوردر أونلاين بالمنتجات التى يجتاجونها.

وقال حسام عز، الرئيس التنفيذى لشركة «فورى FMCG» إن عدد التجار الذين يتعاملون حاليا مع شبكة فورى بالسوق المحلية تجاوز الـ200 ألف تاجر، مبينا أن الشركة رصدت منذ عامين إقبالا ملحوظا من قبل شركات منتجات الأغذية على الخدمات المالية وميكنة دورة المبيعات وتقديم حلول تمويل غير تقليدية لصغار التجار سواء من خلال نقاط البيع أو المحافظ البنكية أو بطاقة ميزة أو بطاقات الائتمان البنكية. وأضاف عز أن التعاون مع «بل» و«بى آى تكنولوجيز» سيساهم فى زيادة إنتاجية مندوبى المبيعات بنسبة %25 كما ستقل أيضا نسبة الخطر التى يتعرض لها مندوبى المبيعات عند التحصيل إذ لن يتم الاحتفاظ بأى مبالغ نقدية، وستنعكس المبالغ المحصلة فورا على أنظمة ميكنة المبيعات لأنها تتكامل معها لحظيا