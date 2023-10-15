بلينكن يصف الاجتماع مع ولي العهد السعودي بأنه «مثمر للغاية»

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه عقد اجتماعا “مثمرا للغاية” مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة، وتعمل فيه واشنطن على احتواء الصراع، بحسب وكالة رويترز.

وقال بلينكن في رد على سؤال من مراسلة رويترز لدى عودته للفندق الذي يستضيف الوفد الأمريكي في الرياض “كان مثمرا للغاية”.

وقال مسؤول أمريكي إن الاجتماع استمر ما يقل قليلا عن الساعة وعٌقد في مقر إقامة ولي العهد السعودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان “سلط الوزير الضوء على تركيز الولايات المتحدة الراسخ على وقف الهجمات التي تشنها حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن ومنع انتشار الصراع”.

وأضاف ميلر “أكد الجانبان التزامهما المشترك بحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في أرجاء الشرق الأوسط وخارجه”.

ومن المتوقع أن يسافر إلى مصر اليوم الأحد.