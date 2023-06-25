بلينكن: تصدعات حقيقية تهدد سلطة الرئيس الروسي بوتين حتى بعد إحباط تمرد «فاجنر»

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، عن اعتقاده بوجود تصدعات حقيقية تهدد سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتينر حتى بعد إحباط تمرد مجموعة فاجنر .

وأكّد بلينكن في تصريحات لشبكة “سي بي إس” CBS الأمريكية أن تمرّد قائد فاغنر “شكّل تحديا مباشرا لسلطة بوتين”، وتابع “يثير هذا الأمر تساؤلات كبرى، ويظهر وجود تصدّعات حقيقية”، مشيراً إلى أن الاضطرابات في روسيا قد تستمر شهورا.

وأضاف بالقول: “من المبكر الحديث عن مستقبل عناصر فاجنر.. ولم نر بعد الفصل الأخير من قصة تمرد فاغنر على روسيا”، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن لم يحاول التواصل مع بوتين.

ومن مساء الجمعة إلى مساء السبت انطلق رجال مؤسس مجموعة فاجنر، يفغيني بريغوجين، الحليف القديم للرئيس الروسي بوتين، باتّجاه موسكو في تحرّك سيطروا خلاله على عدد من المنشآت العسكرية في جنوب روسيا.

إلا أن بريغوجين والكرملين أعلنا انتهاء التمرّد، مساء السبت، وبدأت قوات فاجنر في الانكفاء تدريجيا الأحد. لكن الأوضاع لا تزال غير مستقرة.

إحباط تمرد مجموعة فاجنر

يأتي ذلك فيما عرض التلفزيون الروسي الرسمي، اليوم الأحد، لقطات ظهر فيها الرئيس بوتين عبر فيها عن ثقته في نجاح خطط بلاده فيما يتعلق بأوكرانيا، وذلك في مقابلة بدا أنها سُجلت قبل تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الذي تم إجهاضه أمس السبت.

وقال بوتين: “نشعر بالثقة، وبالطبع نحن في وضع يسمح لنا بتنفيذ جميع الخطط والمهام التي نحن بصددها.. ينطبق هذا أيضا على الدفاع عن البلاد.. ينطبق على العملية العسكرية الخاصة.. ينطبق على الاقتصاد ككل وعلى قطاعاته منفردة”.

وأذاع التلفزيون الرسمي هذه التعليقات التي أدلى بها بوتين في مقابلة مع المراسل لدى الكرملين بافل زاروبين. وقال زاروبين إن المقابلة أجريت بعد اجتماع مع خريجي كليات وأكاديميات عسكرية، في إشارة على ما يبدو إلى فعالية أقيمت يوم الأربعاء الماضي.