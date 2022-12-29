«بلو سكاى للنقل السياحى» تخطط لتوسعات تتخطى 20 مليون جنيه

‎تستهدف مجموعة «بلو سكاى» للنقل السياحي، إضافة عدد من الحافلات الجديدة عام 2023 بتمويلات يتوقع أن تتخطى الـ20 مليون جنيه، بحسب تصريحات شاهيناز الشاعر، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وأضافت لـ«المال» أن الشركة تبحث عن سبل الدعم المطلوب لعملية التوسعات المستقبلية، التى تتضمن إضافة 20 «ميكروباص» لأسطول الشركة الحالي، لاستيعاب الانتعاش السياحى المتوقع حدوثه السنوات المقبلة.

يشار إلى أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة -التابعة لوزارة السياحة- هى الجهة الحكومية المسئولة عن رعاية مصالح الشركات والاعتناء بها فى نطاق خطة الدولة، وتمثيلا لدى السلطات العامة، والمنظمات والهيئات المحلية والدولية، كما تعمل على تنمية وتنشيط القطاع السياحى فى مصر وحل مشاكله ورفع مستوى الأداء.

‎وأوضحت شاهيناز الشاعر أن «بلو سكاى» قامت بتجديد 15 أتوبيسا كبيرا عام 2022، وتستهدف زيادة عدد ورش الصيانة والمحطات الخاصة بها، متوقعة أن يشهد الموسم السياحى القادم أداءً أفضل، بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، معربة عن أملها فى تحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية المؤثرة على القطاع.

وكشفت عن وجود عدد من المعوقات التى تواجه شركات النقل السياحي، ومن بينها ضعف إقبال الزوار من الدول الأجنبية، خاصة بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى حالة ركود، إضافة إلى رفض غالبية البنوك منح تمويلات لارتفاع نسبة المخاطرة، ونقص ضمانات المشروعات الخاصة بالنقل السياحي.

وإلى جانب الصعوبات السابقة، أوضحت شاهيناز الشاعر أن أزمة الدولار أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على «بلو سكاى» فى الوقت الحالي، إذ تعانى من ارتفاع تكاليف شراء أتوبيسات السياحية مع نقص قطع الغيار وانخفاض الإيرادات.

وأكدت أن عدم وجود بدائل محلية من الأتوبيسات والميكروباصات السياحية، يعد عقبة كبيرة يجب إيجاد حل لها، موضحة أن النقل هو الجانب الآخر الممثل للسياحة مع القطاع الفندقي، لافتة إلى أهمية منحه الأولوية بصورة أكبر مما هو عليه الآن.

وطالبت بتوفير قطع الغيار لشركات النقل بأسعار مخفضة، خاصة أن الشركات تسهم بشكل كبير فى تيسير حركة التجارة والصناعة، إضافة لتأثيراتها فى ملف السياحة.

وكشفت أن هناك تضاربًا كبيرًا فى أسعار التذاكر بين الشركات المرخصة وغير المرخصة، والذى يجعل المنافسة فى هذه الحالة غير متكافئة، لافتة إلى أن دور غرفة السياحة يظهر بشكل استرشادى فقط، وغير ملزم، ما يؤدى إلى منح فرصة كبيرة أمام الشركات غير المرخصة للتلاعب بالأسعار وإحداث تأثيرات سلبية على السوق، خاصة أنها غير محملة بأية أعباء، فالمرخصة تلتزم بمصروفات وتكاليف تفوق غير المرخصة.

وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع أجور السائقين فى مصر بشكل عام، فإن هناك صعوبة فى اختيارهم، لعدم وجود جهة مختصة يمكن التعامل معها، وتسهيل الحصول على قائمة من الراغبين العامل وفق المعايير المتبعة، ومن ثم تقوم الشركات باختيار وتدريب وتأهيل السائقين على نفقتها الخاصة لحل هذه الأزمة.

يذكر أن «بلو سكاى» تم تأسيسها منذ 50 سنة، يتبعها شركتان للنقل السياحى واللموزين، وتتمتع بمستويات السلامة والأمان، مع أفضل جودة خدمة مقدمة للركاب، ويقع مقرها الرئيسى بالغردقة، وتعمل فى العديد من المدن، منها شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان إلى جانب مناطق سياحية أخري، وتمتلك 150 حافلة وطاقما كبيرا من السائقين.