بلو ستارز تفتح البيع في المرحلة الثالثة من مشروعها بمرسى علم

محمود زكي:قال سامي صامويل، مدير عام مبيعات شركة بلو ستارز للاستثمار السياحي، إن الشركة بدأت طرح المرحلة الثالثة من مشروع أويستر باي بمدينة مرسى على خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في الانتهاء من بيع المرحلة الأولى والثانية من المشروع.وأضاف مدير عام مبيعات الشركة، أن الشركة حققت أع

محمود زكي:

قال سامي صامويل، مدير عام مبيعات شركة بلو ستارز للاستثمار السياحي، إن الشركة بدأت طرح المرحلة الثالثة من مشروع أويستر باي بمدينة مرسى على خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في الانتهاء من بيع المرحلة الأولى والثانية من المشروع.

وأضاف مدير عام مبيعات الشركة، أن الشركة حققت أعلى مبيعات شهرية للشركة خلال شهر مارس، إذ باعت 80% من وحدات المرحلة الثانية من أويستير باي مرسى علم، خلال ذلك الشهر.

ولفت مدير عام مبيعات الشركة إلى أنه وبعد التعويم لجأت الشركة لرفع أسعار الوحدات الخاصة بها بنسبه تتجاوز 30% على ثلاث مراحل، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والتي تجاوزت 100% مقارنة بأسعارها قبل التعويم، إضافة إلى المواد المستوردة والتي ارتفعت بصورة كبيرة أيضًا في تلك الفترة.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت حوالي 250 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات تبدأ 799 ألف جنيه ، حيث يتم تسليم الوحدة كاملة التشطيب، وكذلك مفروشة بالأثاث كاملة، وتبدأ مساحات الوحدات بالمشروع 50 مترا مربعا، ويمكن للعميل صاحب الغرفة تأجيرها للشركة على مدار 11 شهرًا بالسنة مقابل عائد سنوي يصل إلى %6 من قيمتها، إضافة إلى صيانتها من قبل الشركة بشكل دورى.

وأكد أن المشروع يقام على مساحة 175 ألف متر مربع ويتكون من 4 مراحل وسيتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع صيف 2018، أما المرحلتان الثالثة والرابعة بعد هذا الموعد.

وأشار إلى أن النسبة البنائية على المشروع تبلغ %15 من إجمالى المساحة وسيقام به فندق «فايف ستارز»، مكون من 600 غرفة، إضافة إلى حدائق وحمامات سباحة وممرات مخصصة للمشاة، فضلا عن مناطق وأنشطة مخصصة للأطفال ونادى صحى spa وملاعب رياضية ومطاعم وكافيهات.