‎«بلو باص» تستهدف توسعات مستقبلية باستثمارات 70 مليون جنيه

‎تستهدف شركة «بلو باص» للنقل الجماعى البري، إجراء توسعات مستقبلية خلال العامين المقبلين، باستثمارات متوقعة تتراوح من 60 إلى 70 مليون جنيه، بحسب تصريحات شاهيناز الشاعر رئيس مجلس إدارة الشركة.

‎وأضافت لـ«المال» أن الشركة تبحث عن سبيل توفير التمويلات المطلوبة، لعملية التوسعات التى تتضمن إضافة عدد من الحافلات والأتوبيسات المتطورة لأسطول الشركة الحالي، لزيادة عملية نقل الركاب بين محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة.

‎يشار إلى أن جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى -التابع لوزارة النقل – أصبح الجهة الحكومية المسئولة عن طرح مناقصات تسيير أتوبيسات نقل بين المحافظات بمختلف أنواعها، فضلًا عن توليه عملية الرقابة على الخدمة المقدمة للمواطنين، مقابل تحصيل نسبة من الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة هذا النشاط، وهذه النسبة تختلف من خط لآخر.

و‎أوضحت شاهيناز الشاعر أن «بلو باص» للنقل الجماعى تستهدف زيادة عدد ورش الصيانة والمحطات الخاصة بها، واستثمار التمويلات التى سيتم ضخها بهدف خلق مسارات جديدة للشركة، والتوسع فى أنحاء الجمهورية خاصة بالوجه البحري.

‎وأشارت إلى أن جميع خطوط «بلو باص» تتمركز فى صعيد مصر، مؤكدة أنه سيتم تثبيت وتعزيز خدمات الوجه القبلى من مصر، إلى جانب التوسع الذى سيطرأ على البحرى من خلال الاستثمارات والتمويلات المستهدفة.

‎وكشفت عن وجود عدد من المعوقات التى تواجه شركات النقل الجماعى العاملة فى نقل الركاب بين المحافظات بوجه عام، من بينها الرسوم التى يتم تحصيلها مقابل السير على الخطوط المحددة، مطالبة بتخفيض عمولات خطوط ومسارات الأتوبيسات، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر فى حجم الحد الأدنى للعمولة، مع وجود معيار يتم من خلاله مراعاة حجم الكيانات العاملة وعدد الرحلات.

‎وأوضحت شاهيناز الشاعر أنه إضافة إلى الصعوبات السابقة، أصبحت أزمة الدولار تشكل عبئًا إضافيًا على «بلو باص» فى الوقت الحالي، إذ تعانى من نقص قطع الغيار ومهمات العمل فى الورش، متابعة يجب إعطاء أولوية وتوفير قطع الغيار لشركات النقل بوجه عام، خاصة أن المجال يسهم بشكل كبير فى تيسير حركة التجارة والصناعة، إضافة إلى تداخله وتأثيره فى ملف السياحة.

‎وأشارت إلى أن قطاع النقل الجماعى بين المحافظات يعانى فى الوقت الحالى من العشوائية، إذ هناك بعض الكيانات غير الملتزمة بسداد مستحقات الدولة، تعمل على نفس خطوط الشركات التى تلتزم بسداد الضرائب والرسوم، ومن ثم تأثير قوى على العاملين الملتزمين.

‎وتابعت شاهيناز الشاعر المنافسة فى هذه الحالة غير متكافئة، خاصة أن المصروفات ستكون أكبر والالتزام بخدمة ذى جودة عالية دون زيادة فى سعر التعريفة لتصبح مناسبة للمواطنين، بينما الشركات الأخرى، يهمها فى نهاية المطاف تحصيل أسعار تذاكر فقط، دون النظر لنوعية الخدمة المقدمة، فالبعض منهم يعلم جيدًا انه لن يستمر طويلاً فى العمل، ومن ثم هدفه الربح فقط.

و‎أشارت إلى أنه رغم ارتفاع أجور السائقين فى مصر بشكل عام لكن هناك صعوبة فى اختيارهم، لأنه لا توجد جهة مختصة يمكن التعامل معها، والحصول على قائمة من الراغبين بالعمل وفق المعايير المتبعة، ومن ثم تقوم شركات النقل الجماعي، باختيار وتدريب وتأهيل السائقين على نفقتها لحل هذه الأزمة.

‎وقالت إن «بلو باص» ينحصر عملها فى تقديم خدمات متنوعة للسفر لمسافات طويلة بوسائل نقل تتمتع بأعلى مستويات السلامة ، مع أفضل جودة خدمة مقدمة للركاب، لافتة إلى أن الخطوط العاملة لديها تربط القاهرة الكبرى والإسكندرية بالوجهات السياحية فى المحافظات الأخرى.

‎وأوضحت شاهيناز الشاعر أن أغلب التعاملات المالية للحجز تتم بشكل إلكترونى مع ندرة كبيرة فى المعاملات النقدية، وتسعى إلى إحداث الفارق فى مفهوم السفر باستخدام النقل الجماعي، فقد تم العمل خلال فترة كورونا على التطوير فى وسائل الحجز الالكترونى لتصبح هى المصدر الرئيسى للحصول على التذاكر.