بلوم يستهدف مضاعفة حصته السوقية

■ سعد أزهرى: الوحدة المصرية تستحوذ على %10 من أرباح المجموعة الأم ■ محمد أوزالب: زيادة رأس المال إلى 2 مليار جنيه لمقابلة الخطة التوسعيةسهير محمد وسيد بدركشف سعد أزهرى، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بلوم لبنان والمهجر، عن أن بنك بلوم مصر يأتى فى المرتبة الثانية بين فروع المجموعة اللبنانية مستحوذ

■ سعد أزهرى: الوحدة المصرية تستحوذ على %10 من أرباح المجموعة الأم

■ محمد أوزالب: زيادة رأس المال إلى 2 مليار جنيه لمقابلة الخطة التوسعية



سهير محمد وسيد بدر

كشف سعد أزهرى، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بلوم لبنان والمهجر، عن أن بنك بلوم مصر يأتى فى المرتبة الثانية بين فروع المجموعة اللبنانية مستحوذًا على %10 من إجمالى الأرباح وحجم الأعمال، مؤكدًا أهمية السوق المصرية بالنسبة للمجموعة.

وأوضح أزهرى، خلال مؤتمر صحفى عقد بعد الجمعية العمومية لبنك بلوم مصر، أن المجموعة اللبنانية تتواجد فى 12 دولة على مستوى الوطن العربى وأوروبا، وتضم 13 وحدة مصرفية ومالية تغطى مختلف مجالات الصيرفة الشاملة ولديها 226 فرعا فى بلدان الانتشار.

وأضاف أن إجمالى أصول المجموعة بلغت 32.6 مليار دولار بنهاية 2017 وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين من الأسهم العادية %17.2 وهى من أعلى النسب بين المجموعات المصرفية العربية.

وأشار إلى أن البنك يستحوذ على نحو %1 من إجمالى السوق المحلية، لافتًا إلى أن البنك يعتزم زيادة هذه الحصة عبر العمليات التشغيلية لتتراوح بين 1.5-2 % خلال الخمس سنوات المقبل، لافتًا إلى أن فكرة التوسع عبر الاستحواذ على بنوك أخرى غير مطروحة داخل السوق المصرية.

وأوضح أزهرى أن صفقة استحواذ مجموعة لبنان والمهجر على فروع بنك HSBC فى لبنان كانت حالة خاصة، لأنها كانت تمثل إضافة كبيرة للبنك فى مجال التجارة الخارجية، موضحًا أن عملية الاستحواذ شملت الفروع والموظفين ومحفظة البنك الخاصة بتمويل التجارة الخارجية.

ولفت إلى أنه رغم صغر الحصة السوقية للبنك البريطانى التى لا تتجاوز %5 إلا أنه كان يمتلك محفظة لتمويل التجارة وحركة الاعتمادات تساوى ما تمتلكه المجموعة، رافضًا الكشف عن قيمة الصفقة، لكنه أشار إلى دفع البنك جزء والآخر بعد 6 أشهر وتتحدد القيمة النهائية وفقا لمعدلات الآداء.

وأضاف أن عملية الاستحواذ على HSBC لن يكون لها تأثير واضح على ميزانية البنك والمركز المالى، لأن عمليات الاعتمادات وخطابات الضمان تكون خارج الميزانية ولكن سيكون لها تأثير كبير على حصتنا السوقية فى قطاع تمويل التجارة الخارجية.

وأكد محمد أوزالب، الرئيس التنفيذى لبنك بلوم مصر، أن المجموعة اللبنانية حريصة على توفير كل الدعم لوحدتها فى مصر عبر احتجاز الأرباح لتدعيم الخطط التوسعية وزيادة الانتشار، مشيرًا إلى أن البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية لزيادة رأس المال المدفوع من 1.7 إلى 2 مليار جنيه ممولا من الأرباح المحتجزة.

وتابع أن معدلات كفاية رأس المال ببنك بلوم تسجل نحو%15.9 بنهاية العام الماضى مقابل %13.85 بنهاية 2016 وهى من النسب المرتفعة على مستوى القطاع المصرفى وتعكس هذه المعدلات بالتأكيد مدى كفاية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمويل خطط النمو والتوسعات المستقبلية».

ونوه إلى أن معدل العائد على حقوق الملكية سجل %31.6 بنهاية 2017 كما سجل متوسط العائد على الأصول نسبة %2.1 بنهاية نفس الفترة، لافتًا إلى أن البنك حقق نمواُ بحجم ودائعه بنسبة 23.77 % لتسجل 30.2 % مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 24,4 %مليار جنيه بنهاية 2016.

وذكر أن قروض العملاء ارتفعت بنسبة %29.35 لتسجل 12.03 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 9.3 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه، استحوذت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها على نحو %20 لتسجل نحو 2.46 مليار جنيه، وهوما يعكس نجاح البنك فى تحقيق النسب المحددة من البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل الموعد المحدد.

وأضاف أن البنك قام بتطوير نظم المتابعة والتحصيل بصورة أدت إلى انخفاض نسبة التعثر لمدة تزيد عن 90 يوما لتصبح %2.6 بنهاية 2017 مقابل %3.1 بنهاية 2016.

وأشار إلى أن إجمالى أصول البنك ارتفعت بنسبة %24بنهاية العام الماضى لتبلغ 34.4 مليار جنيه مقابل 27.8 مليار جنيه بنهاية 2016، منوهًا إلى أن الأعمال التشغيلية للبنك خلال العام الماضى انعكست على زيادة فى الأرباح بنحو%30 لتسجل 702 مليون جنيه مقابل 540 مليون جنيه بنهاية 2016، رغم الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصرى.

وتطرق أوزالب إلى الخطة التوسعية للبنك خلال العام الجارى، قائلا إن البنك اشترى 6268 متر مربع بالعاصمة الإدارية الجديدة لبناء فرع ومقر إدارى، كما يستهدف زيادة عدد فروعه من 37 فرعا بنهاية العام الماضى، إلى 42 فرعا بنهاية 2018، كما يعتزم التقدم للبنك المركزى لافتتاح ما بين 2-4 فرع خلال سيتمبر المقبل.

وعلى مستوى مبادرة التمويل العقارى أشار أوزالب، إلى تحقيق البنك تقدم كبير ضمن المبادرة لتبلغ إجمالى التمويلات نحو140 مليون جنيه خلال مارس الجارى، متوقعًا استخدام البنك المبلغ المرصود 200 مليون جنيه بالكامل خلال الثلاثة أشهر المقبل.

وأشار إلى أن الجهود التى بذلها البنك المركزى لتذليل عقبات المبادرة ساهمت فى زيادة المنح وتوفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، موضحًا أن «بلوم» يعتزم الحصول على 200 مليون جنيه أخرى ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد البنية التكنولوجية نوه أوزالب، إلى عزم البنك إطلاق خدمة المحفظة الذكية الشهر المقبل بالتعاون مع شركة فورى للحلول التكنولوجية، كما يعمل فى الوقت الحالى على تطوير خدمة الإنترنت البنكى، مؤكدًا أن الخدمات المصرفية الإلكترونية تعتبر من المجالات الأساسية لتحقيق الشمول المالى، كما يعمل البنك على استبدال النظام الخاص بقطاع التجزئة المصرفية.