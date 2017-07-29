بلوم مصر يفتتح أحدث فروعه بالإسكندرية.. غدًا

معتز محموديفتتح بنك "بلوم مصر" فرعه الجديد بالإسكندرية بمنطقة سموحة، غدًا الأحد، والذى تم تجهيزه بأحدث المواصفات العالمية بمجال البنوك.وقال أشرف فاروق طهيو، مدير منطقة الإسكندرية لبنك بلوم مصر، والخبير المصرفى والمحاضر بالمعهد المصرفى، إن افتتاح الفرع السادس لبنك "بلوم" فى مدينة الإسكندرية يُعد

معتز محمود

يفتتح بنك “بلوم مصر” فرعه الجديد بالإسكندرية بمنطقة سموحة، غدًا الأحد، والذى تم تجهيزه بأحدث المواصفات العالمية بمجال البنوك.

وقال أشرف فاروق طهيو، مدير منطقة الإسكندرية لبنك بلوم مصر، والخبير المصرفى والمحاضر بالمعهد المصرفى، إن افتتاح الفرع السادس لبنك “بلوم” فى مدينة الإسكندرية يُعد نتاج لجهد 10 سنوات بدأت بـ 8 فروع على مستوى مصر، وأصبحت 36 فرعًا وما زال هناك المزيد من المزمع افتتاحها، ومن المستهدف الوصول إلى 40 داخل الجمهورية خلال عام.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال حضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، والقنصل أسامه خشاب قنصل لبنان العام، والعديد من قناصل الدول الأجنبية والعربية ورؤساء الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال وبعض من القيادات الأمنية ومديري المؤسسات الحيوية بالإسكندرية.

ومن المقرر، حضور محمد أوزالب – العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى، وطارق متولى – نائب العضو المنتدب، وشريف محسب نائب رئيس قطاع الفروع ورؤساء القطاعات ومديرى الفروع ببنك بلوم مصر.

وأضاف طهيو أن القطاع المصرفى المصري يتحرك بخطى ثابته وإيجابية، وتلك ليست تكهنات بل بالفعل هذا ما ذكرته المحافل الدولية، وشدد على أهمية العمل كأهم الحلول لمساندة الاقتصاد المصري، مناشدًا جميع الفئات بالانضباط فى العمل والانتاج، كسبيل وحيد للتقدم ودفع الاقتصاد لمؤشرات نمو عالية، مشيراً إلى أن أى حلول أخرى ستكون بمثابة مسكنات مؤقتة إلا أن العمل وحده هو القادر على وضع حلول جذرية لكافة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن البنك مهتم بالقطاع العائلي حيث استحدث خدمة الـ Elite Banking لتقديم الخدمات المصرفية لعملاء بشكل أكثر تميزاً وإحترافاً، بالإضافة إلى تقديم باقى خدماته المتميزة بأسعار تنافسية وقروض متوسطة وصغيرة للشركات، تشجيعاً لمبادرة البنك المركزى لدفع عملية الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية.