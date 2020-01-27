بلوم مصر: مستمرون في توجيه الأرباح لدعم رأس المال وتمويل خطط التوسع

تدشين 5 أفرع جديدة العام الجارى.. و %25 نموًا مستهدفًا لقروض التجزئة المصرفية

إطلاق ماكينات صراف آلى تتيح الدفع اللاتلامسى

قال محمد أوزالب، العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر ، إن الفرص قوية فى قطاعات الاقتصاد المصرى خلال العام، ما يدفع المصرف للاستمرار فى تنفيذ استراتيجية النمو المستدام لجمع مجالات النشاط وتعزيز مركزه المالى، من خلال تقديم أفضل وأحدث المنتجات والخدمات المصرفية، سواء على مستوى خدمات التجزئة التى تلبى الاحتياجات المتنوعة للأفراد، أو على مستوى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المنشآت المتناهية الصغرعن طريق الشركات المتخصصه فى هذا المجال، وفى مجال قطاع الشركات، كما يعمل البنك على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبرامج الحماية من الاختراق، والابتكار فى تقديم الخدمات المصرفية التكنولوجية.

أضاف أوزالب لـ»المال»، أن البنك يسعى إلى تركيز جهوده لتطوير سياساته وخدماته المصرفية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية وخطط التنمية بمصر ومع آليات السوق واحتياجات عملائه، وأدى تنفيذ تلك السياسات إلى نتائج و مؤشرات أداء إيجابية خلال 2019.

أكد أن بنك بلوم مصر مستمر فى تنفيذ سياسة توجيه أرباحه لزيادة رأس المال، ودعم خطط التوسع، وتعزيز معدل كفاية رأس المال، بما يتماشى مع السياسة والقوانين المنظمة للسوق المصرفية، مشيرا إلى أن احتجاز البنك لكامل أرباحه منذ نشأته وإعادة استثمارها فى مصر، أسفر عن زيادة رأس المال المدفوع تدريجياً ليصل حاليا إلى 2 مليار جنيه.

قال العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، إن مصرفه يعتزم إضافة 5 أفرع جديدة خلال العام الجارى، منهم 3 بالأقاليم، وفرع بمدينة العاشر من رمضان، وآخر بالجيزة، ليصل إجمالى عدد الفروع إلى 46 فرعا نهاية العام الجارى، مقابل 41 فرعا ديسمبر الماضى، موزعة بجميع أنحاء الجمهورية.

أشار إلى أن توسع البنك فى مجال التجزئة المصرفية مستهدفا تحقيق نموا بنسبة %25 فى حجم المحفظة القائمة للقطاع مع الاستمرار فى إطلاق وتحديث المنتجات والخدمات التى تلبى تطلعات العملاء، ومن ذلك العمل حاليا على إصدار جديد من المحفظة البنكية، وتقديم العديد من البرامج الخاصة ببطاقات الائتمان التى تسعى إلى تشجيع العملاء على استخدام البطاقات بدلا من الدفع النقدى من خلال منح العملاء المزيد من المزايا و الخدمات .

إصدار تطبيق «Omni Channel» وتحديث المحفظة الإلكترونية

أكد أن التوسع التكنولوجى والخدمات المصرفية الإلكترونية تعد أحد أهم أولويات بنك بلوم مصر فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العمل خلال العام الحالى على إطلاق تطبيق «Omni Channel» الذى يغير مفهوم رقمنة العمليات المصرفية، ومفهوم « Digital Banking» ويتمكن العميل من خلال التطبيق إجراء معاملاته البنكية، وتنفيذ مدفوعاته دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

كما حصل بلوم مصر مؤخرا على الموافقات اللازمة لطرح ماكينات صراف آلى مزودة بخاصية الدفع اللاتلامسى، كأول بنك يفعل تلك الخدمة بمصر، بما يعزز السهوله والأمان للمعاملات.

أشار إلى أن قيام البنك مؤخرا بإطلاق بطاقة ميزة الوطنية التى تعد أداة دفع جديدة للتيسيرعلى المواطنين القيام بمدفوعاتهم الحكومية، والمدفوعات الأخرى، كما قام بتفعيل خاصيه الدفع اللاتلامسى عن طريق منتج البطاقات التى يوفرها البنك سواء للخصم المباشر أو المسبقة الدفع، وهى خاصية تهدف إلى تعزيز المدفوعات غير النقدية، وتطوير خدمات الدفع عبر الموبايل والإنترنت البنكى، وإطلاق خدمة محفظة بلوم الإلكترونية فى العام الماضى.

قال «أوزالب» إن مصرفه يسعى للاستمرار فى الاستفادة ودعم مبادرات البنك المركزى للمشروعات الصغيرة و المتوسطة، والتمويل متناهى الصغر عن طريق الشركات المتخصصة، بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالدولة، مشيرا إلى أن البنك يمتلك إدارة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلبى احتياجات هذا القطاع، مشيرا إلى أن القروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سجلت نسبة %16.6 من حجم المحفظة الائتمانية للبنك فى نهاية ديسمبر الماضى.

4000 عميل استفادوا من التمويل العقارى والمحفظة 400 مليون جنيه

لفت إلى أن مساهمة بلوم مصر فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل لتبلغ محفظة القروض الخاصة بهذا القطاع 400 مليون جنيه استفاد منها 4000 عميل، فيما يسعى البنك للوصول بحجم القروض المقدمة إلى 600 مليون جنيه.

أكد العضو المنتدب لبنك بلوم مصر على الاهتمام بالشمول المالى من خلال تطبيق آليات متعددة لجذب العملاء من الأفراد و المنشآت، التى لا تتعامل مع القطاع المصرفى، وتطوير نظم الدفع، والخدمات الخاصة بها لدعم خطط الدولة، التى تهدف لتعزيز المدفوعات غير النقدية، والانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، ويتصدر تلك الآليات «التوسع، والانتشار بزيادة عدد الفروع للتواجد بالقرب من العملاء وخاصة بالأقاليم، تطوير المنتجات، والخدمات المصرفية، وإصدار منتجات جديدة تلبى الاحتياجات المتنوعة لفئات المجتمع، وإصدار المنتجات الرقمية المواكبة لتطور آليات القطاع المصرفى المصرى، ومستجدات السوق، والمشارك الفعالة فى فاعليات الشمول المالى، التى تهدف إلى توعيه المواطنين بأهميه الدخول فى المنظومه المصرفية، وإصدار نشرات تعريفية، وتنظيم أنشطه توعوية».