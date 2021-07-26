بلوم مصر : عرض استحواذ مصرف ABC البحرينى ممتد حتى أغسطس

بنك بلوم مصر يفصح عن مواعيد سريان عرض الاستحواذ البحرينى على أسهمه

قال بنك بلوم مصر، اليوم الاثنين، إن عرض ستحواذ مصرف ( ABC ) البحرينى على كامل أسهمه سيستمر لمدة عشرة أيام عمل بدأت 25 يوليو وتنتهى 5 أغسطس القادم.

ووافقت الرقابة المالية فى وقت سابق (18 يوليو ) على نشر عرض استحواذ مصرف المؤسسة العربية المصرفية ( ABC) على كامل أسهم بنك بلوم مصر بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليار جنيه تقريبا.

وقالت الرقابة، فى بيان تفصيلى للبورصة آنذاك، إن موافقتها على نشر عرض شراء بلوم مصر لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

بلوم مصر : قيمة الاستحواذ الإجمالية 6.7 مليار جنيه

بنك بلوم مصر

ويبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 22.33 جنيه ، بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليار جنيه، ويستهدف العرض شراء كامل أسهم بلوم مصر البالغة 300 مليون سهم تقريبا.

وجرى تحديد السعر استنادا إلى اتفاق سابق موقع فى 15 يناير الماضى بين مقدم العرض و بنك بلوم لبنان (المالك للفرع المصرى) والمعروف باسم بنك لبنان والمهجر ،وفقا لكتاب المصرف البحرينى إلى الرقابة المالية المصرية (18 يوليو).

وأفصح بلوم لبنان العام الماضى عن نيته التخارج من مصر بسبب الأزمات المالية فى لبنان،والتزامه بتوفيق أوضاعه مع قرار جديد صادر من مصرف لبنان المركزى يلزم البنوك العاملة فى البلاد بزيادة رؤوس أموالها.

وتتولى شركة إتش .إس .بى .سى الشرق الأوسط ليمتد مهام المستشار المالى للعرض، بينما تقوم شركة التجارى الدولى للسمسمرة فى الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض،كما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاوه ، مهامّ المستشار القانونى للصفقة.

مصرف ABC : ننوى الاندماج وملتزمون بحقوق الموظفين

بنك ABC

وينص عرض الشراء على التزام مقدمة العرض البحرينى بعدم الاستغناء عن العاملين فى فرع بلوم مصر خلال العام الأول من تاريح تنفيذ الاستحواذ على الأقل .

وقال خالد سعيد كعوان، الرئيس التنفيذى لمجموعة المؤسسة العربية المصرفية ( ABC)، إن استحواذ المجموعة على وحدة مصرف بلوم اللبنانى فى مصر سيمكنها من مضاعفة حجمها فى السوق المصرية بمقدار ثلاث مرات.

وأبدى المصرف البحرينى التزامه بضمان الحفاظ على الحقوق للعاملين وكافة مزاياهم طبقا لأحكام قانون العمل المصرى، والقوانين السارية الأخرى.

كما أعلن نيته الشروع فى عملية اندماج مع الفرع المصرى بعد تنفيذ عملية الشراء خلال الإثنى عشر شهرا التالية، وجار تحديد أسلوب وشكل الاندماج ومعاييره وفقا لقواعد البنك المركزى المصرى بهذا الشأن.

ويعتبر بنك بلوم مصر (غير مدرج فى البورصة)، أحد فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر ،ويستحوذ بنك بلوم لبنان على 99.4% من إجمالى أسهمه (حوالى 298.2 مليون سهم).

أسس بلوم مصر فى 17 فبراير 1977، تحت اسم بنك مصر رومانيا،ثم تغير اسمه عام 2006 إلى الاسم الحالى بعد تعديلات تشريعية أدخلتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

ويمتلك البنك حاليا 40 فرعا على مستوى الجمهورية، بعدد موظفين يبلغ نحو 1024 حتى نهاية 2020، ويبلغ رأسماله المصدر 3 مليارات جنيه موزعا على 300 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

أما بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، فهو مصرف بحرينى تأسس عام 1980،ومدرج حاليا فى بورصة البحرين، ويتسع انتشاره الجغرافى حول العالم،ولديه فرع مصرى يمتلك 27 فرعا و83 صرافا آليا على مستوى الجمهورية.

وويبلغ رأسمال البنك المصدر 3.1 مليار دولار،ويتوزع هيكل ملكيته بين، مصرف ليبيا المركزى (المساهم الأكبر بنسبة 59.4%)، والهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت بنسبة 29.7% من الأسهم إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى بورصة البحرين تحت سقف الـ5%.