«بلوم لإدارة الأصول» تستعد للتعاقد على 3 محافظ مالية جديدة بقيمة 350 مليون جنيه

كشف محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم لإدارة الأصول، انها بصدد التعاقد على إدارة 3 محافظ مالية جديدة بالربع الأول من العام المقبل، بقيمة إجمالية نحو 350 مليون جنيه.

وقال حسن لـ«المال» إن المحافظ المذكورة منها اثنتان تابعتان لصناديق تأمين خاصة، إحداها للدخل الثابت، والأخرى متنوعة بين دخل ثابت وأسهم، أما الثالثة فستكون متنوعة وتابعة لشركة خاصة، لافتا إلى أن المفاوضات فى المراحل النهائية.

ولفت إلى أن هذه المحافظ ستدعم مستهدف الشركة لمضاعفة حجم أصولها المدارة إلى مليارى جنيه العام المقبل، مقارنة بمليار مع نهاية العام الحالى، منوها انها تقوم حاليا بحملات ترويجية لجذب قاعدة أوسع من العملاء تدعمها فى تحقيق مستهدفات السنة القادمة.

وذكر أن «بلوم لإدارة الأصول» استطاعت فى 2021 زيادة حجم أصولها المُدارة إلى مليار جنيه، مقارنة مع 500 مليون مطلع العام، وذلك من خلال نجاحها فى مضاعفة حجم الصناديق التى تديرها، وهى «بلوم النقدى»، و«أروب للتأمين النقدى»، و«بلوم التراكمى للأسهم».

وأوضح حسن أن قطاعات البورصة الأكثر جاذبية العام المقبل ستكون العقارات، والصناعة، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا، لافتا إلى أن الموجة التضخمية وما يتبعها من زيادة فى أسعار الفائدة ستنعكس إيجابا على صناديق الاستثمار، خاصة تلك العاملة فى أدوات الدخل الثابت والنقدية.

من جهة أخرى أكد حسن إن هيئة الرقابة المالية اتخذت فى الفترة الأخيرة حزمة من القرارات للتيسير على صناديق الاستثمار، فيما لا يزال القطاع يتطلع لقرار يسمح للشركات غير المتخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بتأسيس شركات صناديق استثمار.

وتعمل «بلوم مصر لإدارة الأصول» منذ نحو 5 سنوات، وهى ذراع إدارة الاستثمارات لبنك بلوم مصر، والذى استحوذ بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مؤخرا عليه بالكامل فى صفقة قيمتها 425 مليون دولار.