بلومبرج: EGX 30 يقفز 13 % فى مارس بأطول موجة مكاسب منذ 2014

خالد بدر الدينقفز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 بأكثر من 13 % خلال شهر مارس ليسجل أكبر زيادة شهرية منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 مع تفاؤل المستثمرين بأن الحكومة ستواصل إصلاحاتها الاقتصادية الكاسحة مع الفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة ولاية ثانية .وذكرت وكالة ب

خالد بدر الدين

قفز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 بأكثر من 13 % خلال شهر مارس ليسجل أكبر زيادة شهرية منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 مع تفاؤل المستثمرين بأن الحكومة ستواصل إصلاحاتها الاقتصادية الكاسحة مع الفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة ولاية ثانية .

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر EGX 30 انتعش خلال الجلسات الخمس الماضية للأسبوع السابع على التوالى فى أطول موجة مكاسب منذ أغسطس 2014 لدرجة أن مسحا أجرته وكالة رويترز على مديري المشتريات أكد أن 54 % من المديرين توقعوا زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية، بينما لم يتوقع أي منهم خفضها فى أكبر نسبة إيجابية تجاه البلاد منذ فبراير عام 2014.

ويرى أيضا مدراء المشتريات إن هناك تحسنا واضحا فى توقعات الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي بعد فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية ولاسيما أن مؤشر EGX 30 كسب حوالى 41 % منذ بداية عام 2017 وحتى الآن.

وذكرت وكالة روكالة رويترز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع تحقيق نمو فى الاقتصاد ومعالجة المشكلات الملحة المتعلقة بالكهرباء وإمدادات الغاز غير أنه سيتجه إلى تطبيق إجراءات التقشف في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي من أجل كبح التضخم.

