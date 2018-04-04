بلومبرج: 87 مليون شخص بفيسبوك سربت بياناتهم لصالح الانتخابات الأمريكية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنقالت شركة فيسبوك إن بيانات نحو 87 مليون شخص معظمهم داخل الولايات المتحدة جرى مشاركتها "بشكل غير صحيح" مع مؤسسة "كامبريدج اناليتيكا" للأبحاث، وفقا لوكالة "بلومبرج".وبحسب بلومبرج، فإن الرقم الذي ذكرته فيسبوك اليوم، أكبر من العدد الذين توقعوا سابقا تعرضه لاختلاس الب

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قالت شركة فيسبوك إن بيانات نحو 87 مليون شخص معظمهم داخل الولايات المتحدة جرى مشاركتها “بشكل غير صحيح” مع مؤسسة “كامبريدج اناليتيكا” للأبحاث، وفقا لوكالة “بلومبرج”.

وبحسب بلومبرج، فإن الرقم الذي ذكرته فيسبوك اليوم، أكبر من العدد الذين توقعوا سابقا تعرضه لاختلاس البيانات من قبل شركة كامبريدج اناليتيكا.

وقال مشرعون أمريكيون اليوم إن مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك سيدلي بشهادته أمان لجنة بالكونجرس بشأن إساءة استخدام شركة الاستشارات السياسية بيانات تخص المستخدمين بهدف التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكرت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب أن زوكربرج سيمثل أمامها يوم 11 أبريل.