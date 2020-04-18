«بلومبرج»: 600 ألف برميل مبيعات النفط السعودى يوميا للولايات المتحدة فى أبريل

أفادت وكالة «بلومبرج» اليوم السبت بأن مبيعات النفط الخام السعودى للولايات المتحدة فى أبريل من المتوقع أن تبلغ 600 ألف برميل يوميا، أى أكبر معدل منذ عام.

ونقلت الوكالة عن مسؤول فى القطاع النفطى السعودي، على علم بالكميات المخصصة إلى المصافى الأمريكية، قوله إن شركة “أرامكو” لم تحدد بعد تخصيصاتها للولايات المتحدة فى مايو، لكنها قد خفضت التسهيلات المقدمة، ما قد يدفع بعض الشركات إلى خفض مشترياتها.

ولفتت الوكالة إلى أن “أرامكو” قد حمّلت أوائل أبريل سبع ناقلات عملاقة تم ذكر الولايات المتحدة كوجهتها النهائية، لكن منذ ذلك الحين تم تحميل ناقلتين أخريين فقط.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن ذلك يأتى على خلفية الانخفاض الحاد فى الطلب على النفط فى الولايات المتحدة بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأعلنت “أرامكو” أنها ستخفض مستوى إنتاجها حتى 8.5 مليون برميل يوميا، ضمن إطار الاتفاق المبرم مؤخرا داخل تحالف “أوبك+”.