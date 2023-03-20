بلومبرج: «يو بي إس» يشتري «كريدي سويس» بـ 3.3 مليار دولار

وافق بنك يو بي إس السويسري على شراء مواطنه كريس سويس في صفقة تاريخية بوساطة حكومية تهدف إلى احتواء أزمة الثقة التي بدأت تنتشر عبر الأسواق المالية العالمية، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وبموجب الصفقة، يدفع البنك السويسري 3 مليارات فرنك (3.2 مليار دولار) لمنافسة في صفقة شاملة لجميع الأسهم تتضمن ضمانات حكومية واسعة ومخصصات للسيولة.

وسجل سعر السهم انخفاضًا بنسبة 99٪ عن ذروة كريدي سويس في عام 2007.

ويقدم البنك الوطني السويسري مساعدة سيولة بقيمة 100 مليار فرنك إلى يو بي إس بينما تمنح الحكومة ضمانًا بقيمة 9 مليار فرنك للخسائر المحتملة من الأصول التي يتولى يو بي إس المسؤولية عنها.

وقالت الهيئة التنظيمية “فينما” Finma إن حوالي 16 مليار فرنك من سندات كريدي سويس ، المعروفة باسم AT1s ، ستصبح عديمة القيمة لضمان مساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحمل التكاليف.

كما تراجعت أسهم بنك يو بي إٍس بنسبة 8.8٪ في بداية تعاملات اليوم الإثنين ببورصة زيورخ ، بينما تراجع بنك كريدي سويس بنحو 64٪ ، مقدراً قيمة الشركة بنحو 2.71 مليار فرنك.

وتستهدف الخطة التي تم التفاوض عليها في محادثات الأزمة التي تم ترتيبها على عجل خلال عطلة نهاية الأسبوع معالجة تدفقات العملاء الخارجة والهبوط الهائل في أسهم وسندات كريدي سويس على مدار الأسبوع الماضي في أعقاب انهيار البنوك الأصغر في الولايات المتحدة.

وقال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من أمس الأحد: “كان من الضروري أن نتحرك بسرعة ونجد حلاً في أسرع وقت ممكن”.

ورحب الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية بالصفقة ، وهو ما ينطبق أيضا على البنك المركزي الأوروبي.

وذكرت شبكة بلومبرج في وقت سابق أن السلطات الأمريكية كانت تعمل مع نظيراتها السويسرية لأن كلا المقرضين لهما عمليات مكثفة في الولايات المتحدة.