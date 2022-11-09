«بلومبرج»: وديعة قطرية بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصري

أودع صندوق الثروة السيادية القطري مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، فيما يقترب فيه البلد الخليجي الغني بالغاز الطبيعي المسال من صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في عدد من الشركات الكبرى، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وقام جهاز قطر للاستثمار الذي يدير أصولا يقيمة 445 مليار دولار، بنقل الأموال وسط ما يتردد بشأن صفقة استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية، حسبما صرح أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية المحادثات.

كانت “بلومبرج” صد نشرت في أكتوبر المنصرم ما يفيد بأن الدوحة تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة في مصر، تبلغ قيمتها قرابة 2.5 مليار دولار.

وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق على الوديعة، فيما لم يكن المسؤولون في البنك المركزي المصري متاحين للتعليق.

وتتزايد حاجة اقتصاد مصر الملحة إلى سد فجوة التمويل الخارجي، فيما أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما قلصت خسائر السائحين من روسيا وأوكرانيا حصيلة العملات الأجنبية، وضغط الصراع على الجنيه المصري ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وتعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر، وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة في سبتمبر 2022، وتم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ.

وفي أكتوبر، وافقت مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة.