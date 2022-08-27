بلومبرج: واشنطن تتراجع عن شطب الشركات الصينية من البورصة الأمريكية

اتفقت واشنطن وبكين مبدئياً على السماح للمسئولين الأمريكيين بمراجعة الوثائق المحاسبية للشركات الصينية التي تتداول أسهمها في الولايات المتحدة في خطوة أولى لتجنب شطب أسهم حوالي 200 شركة من بورصة نيويورك، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

ونقلت “بلومبرج” عن بيانات للسلطات الصينية والأمريكية، أن “الصين ستسمح بموجب الاتفاق لمفتشي مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة الأمريكي بالاطلاع على أوراق المراجعة المحاسبية والمحاسبين الذين راجعوا للشركات الصينية”.

وأضافت البيانات أن المفتشين الأمريكيين سيصلون إلى الصين لبدء أعمالهم بحلول منتصف سبتمبرالمقبل.

وأصبح الخلاف طويل المدى حول المراجعة المحاسبية، نقطة جوهرية في الخلافات الأمريكية الصينية منذ صدور قانون أمريكي في 2020، يقضي بشطب الشركات التي لا تُراجع حساباتها من البورصة الأمريكية.

وأعلنت 5 شركات صينية بينها أكبر مجموعتي نفط في البلاد قبل منتصف أغسطس الحالي انسحابها من بورصة نيويورك.

وقالت سينوبيك، وبتروتشاينا، في بيانَين منفصلَين إنهما ستتقدمان بطلب “لانسحاب طوعي” من سوق المال الأمريكية.

كما صدرت إعلانات مماثلة لشركة الألومنيوم الصينية تشالكو، وتشاينا لايف، وفرع لسينوبك في شنغهاي.