«بلومبرج»: نصف النفط الروسي سيذهب إلى دول أخرى بعد الحظر الغربي

ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية أن نصف النفط الروسي ستشتريه دول أخرى وذلك بعد الحظر الغربي المفروض عليه.

وقالت الشبكة إن الحكومة الروسية قد أكدت أن خط الغاز “قوة سيبيريا2” إلى الصين، ربما يصبح البديل الفعلي لروسيا عن خط أنابيب “نورد ستريم2” المتجه لأوروبا.

وأكدت الشبكة أن تدفقات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” شهدت مستويات تاريخية في الـ10 من سبتمبر الجاري.

فيما أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن دول الاتحاد الأوروبي ستتجمد في الشتاء إذا قطعت عنها روسيا الغاز.

وكشفت وزارة الطاقة النرويجية، أنها تتوقع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا إذا تم وضع سقف لأسعار الغاز الروسي.

وفي القوت نفسه، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنه على الاتحاد الأوروبي التقليل من استهلاك الطاقة وزيادة الإمداد، وأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، مطالبًا بإحالة الرئيس الروسي إلى القضاء الدولي بسبب حربه على أوكرانيا.