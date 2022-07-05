بلومبرج : نجيب ساويرس يسعى لبيع حصة في شركة إيطاليا أونلاين

يسعى الملياردير المصري نجيب ساويرس لبيع حصة في شركة “إيطاليا أونلاين” ، التي يمتلكها عبر شركته القابضة “أوراسكوم”، وفق ما أعلنته مصادر مطلعة لبلومبرج.

تسعى “أوراسكوم” إلى بيع حصة أقلية أو حتى حصة حاكمة في أكبر شركة مزودة للإنترنت في إيطاليا، حسبما ذكرت مصادر طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها إذ أن المناقشات غير علنية.

نجيب ساويرس يبيع حصة في إيطاليا أونلاين

ذكرت المصادر أن أي صفقة قد تُقيّم شركة “إيطاليا أونلاين ” عند 400 مليون يورو (418 مليون دولار.)

شركة “أزيريون غروب” التي تتخذ من هولندا مقراً لها، تسعى لشراء حصة بالشركة الإيطالية، وفقاً للمصادر التي أشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، وقد تظهر خيارات أخرى.

الشهر الماضي، وافقت “أوراسكوم” على شراء حصة إضافية تقدر بـ27.5% في شركة إيطاليا أونلاين عبر شركة “ليبيرو أكيوزيشن” التابعة لها، وذلك بعد تصاعد الخلاف حول الإستراتيجية المتبعة مع مستثمرين يملكون حصة أقلية، وفقاً للمصادر.

رفض ممثلون عن “إيطاليا أونلاين” و”أزيريون” التعليق.

حققت شركة الإنترنت الإيطالية، العام الماضي، إيرادات تُقدّر بـ292 مليون يورو، كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 50 مليون يورو، وفقاً لإفصاح الشركة التي بلغت عدد كوادرها 1200 موظف حتى نهاية العام الماضي.

توفّر شركة “إيطاليا أونلاين” خدمات تتضمن التسويق المحلي عبر الإنترنت، والإعلانات الرقمية، والأدلة عبر الإنترنت، وخدمات البريد الإلكتروني ذات العلامات التجارية مثل “ليبيرو ميل” ، و”فرغيليو”.