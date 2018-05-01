بلومبرج: نجيب ساويرس استثمر نصف ثروته في الذهب

خالد بدر الدينيتوقع الملياردير نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم ارتفاع أسعار الذهب من أكثر من 1300 دولارللأوقية حاليا إلى حوالى 1800 دولار للأوقية فى المستقبل مع ظهور أزمة فى البورصات العالمية بسبب الأسعار المبالغ فيها التى وصلت إليها الأسهم .وأكد الملياردير نجيب ساويرس فى

خالد بدر الدين

يتوقع الملياردير نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم ارتفاع أسعار الذهب من أكثر من 1300 دولارللأوقية حاليا إلى حوالى 1800 دولار للأوقية فى المستقبل مع ظهور أزمة فى البورصات العالمية بسبب الأسعار المبالغ فيها التى وصلت إليها الأسهم .

وأكد الملياردير نجيب ساويرس فى مقابلة مع تليفزيون وكالة بلومبرج الأمريكية إنه يتوقع ارتفاع أسعار الذهب كثيرا خلال الفترة القادمة بعد أن حذر العديد من كبار المستثمرين على مستوى العالم من هبوط أسعار الأسهم فى البورصات المتقدمة .

وذكرت وكالة بلومبرج إن الملياردير نجيب ساويرس وضع نصف ثروته البالغ حجمها حوالى 5.7 مليار دولار فى الذهب من خلال استثماراته فى شركة لامانشا ريسورسيز جروب والتي تمتلك حصص أغلبية في شركتي التعدين الكندية إنديفور مايننج والأسترالية إيفولوشن مايننج.

ومن ناحية أخرى تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى حوالى 1311 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوياتها منذ 21 مارس الماضى مع صعود الدولار ليقترب من أعلى سعر له منذ 3 شهور ونصف الشهر بينما ينتظر المستثمرون لمعرفة اتجاه السياسة النقدية الأمريكية من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي نهاية هذ الأسبوع .

ونزلت أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو المقبل بحوالى 0.5 % لتنخفض إلى 1313.10 دولار للأوقية مع انتعاش الدولار في الفترة الأخيرة والذى له أثر سلبي على الذهب حيث يتجه المستثمرون للاستثمار فى الذهب الذى يدر عوائد ويبتعدون عن المعدن الأصفر الذى يعد ملاذا آمنا أثناء الأزمات