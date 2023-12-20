«بلومبرج»: مصر تقترب من اتفاق بقيمة 6 مليارات دولار مع صندوق النقد

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز اليوم الأربعاء، أن مصر تقترب من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار إلى حوالي ستة مليارات دولار.

وفى نوفمبر الماضى، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة.

وأضافت جورجيفا في تصريحات نشرتها وكالة “رويترز”، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن الحرب في غزة تدمر سكان القطاع واقتصاده.

وفى أكتوبر الماضى، نقلت وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين أن القاهرة تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.