بلومبرج: قطر لديها جيوب عميقة تكفي للدفاع عن اقتصادها

ميرسك توافق على نقل الحاويات لقطر عن طريق عمان وكوسكو تعلق خدمات الشحنخالد بدر الدينأعلنت وحدة ميرسك لاين التابعة لشركة ايه.بي مولر ميرسك اليوم الاثنين إنها ستقبل الحجوزات الجديدة لشحن الحاويات إلى قطر من خلال تحميل الحاويات على متن سفن صغيرة عن طريق صلالة فى سلطنة عمان، به

ميرسك توافق على نقل الحاويات لقطر عن طريق عمان وكوسكو تعلق خدمات الشحن

خالد بدر الدين

أعلنت وحدة ميرسك لاين التابعة لشركة ايه.بي مولر ميرسك اليوم الاثنين إنها ستقبل الحجوزات الجديدة لشحن الحاويات إلى قطر من خلال تحميل الحاويات على متن سفن صغيرة عن طريق صلالة فى سلطنة عمان، بهدف تجنب القيود التجارية المفروضة على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين لاتهامها بدعم الإرهاب وهو اتهام تنفيه الدوحة.

وأطلقت قطر خطي شحن بحري جديدين إلى الموانئ العمانية لتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا بين ميناء حمد القطري وميناءي صحار في شمال عمان وصلالة في الجنوب لتضمن توفير إمدادات الغذاء إلى قطر المعتمدة على الواردات لتستفيد من سلطنة عمان عضو بمجلس التعاون الخليجي التى يتسم نهجها الدبلوماسي بالاستقلالية النسبية عن الدول الخمس الأخرى الأعضاء في المجلس ولا سيما تجاه إيران التى أرسلت هى و تركيا إمدادات غذائية على متن الطائرات إلى قطر مع بحث البلد الغني بالغاز عن مصادر بديلة.

وذكرت وكالة رويترز إنه من المتوقع أن تستمر تلك الخدمة كل عشرة أيام بحيث تغادر أول شحنة من هذا النوع ميناء صلالة في 19 يونيو الجارى لتصل الدوحة في 25 من نفس الشهر غير أن شركة كوسكو الصينية للملاحة البحرية أوقفت خدمات الشحن إلى بسبب غموض الوضع بعد أن أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة وفرض قيود على الشحن من وإلى قطر.

وتنضم بذلك كوسكو رابع أكبر شركة في العالم للملاحة البحرية لشركة إيفرجرين التايوانية وشركة أوكل بهونج كونج في تعليق الخدمات وأبلغت كوسكو زبائنها بتعليق الخدمات من وإلى ميناء حمد القطري في بيان نشرته في السابع من يونيو الحالى برغم أن قطر تعتمد على استيراد حاجاتها الأساسية من السلع الاستهلاكية ومن بينها المواد الغذائية التي يتم نقلها برا وبحرا مما سيؤدي إلى الإضرار بقدرة قطر على التجارة.

وذكرت وكالة بلومبرج إن حكومة الدوحة لديها جيوب عميقة تكفى للدفاع عن الريال القطرى ضد أزمة قطع العلاقات مع جيرانها من دول الخليج التى تمر بالأسبوع الثانى لها وذلك بعد أن أكد علي شريف العمادي وزير المالية القطري إن بإمكان بلاده الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى التي ستخسر أموالا أيضا بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطقة لأن قطر لن تخسر وحدها وإذا خسرت دولارا فهذه الدول ستخسر أيضا دولارا.

وأدى قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والنقل ابحرى والجوى والبرى مع قطر إلى تعطيل تدفقات الواردات والمواد الغذائية وغيرها إلى قطر وتقليص الكثير من البنوك الأجنبية نشاطها مع البلاد وإن كان شريف العمادي أكد إن قطاع الطاقة واقتصاد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعملان في الأساس على نحو طبيعي وإنه لا يوجد أثر بالغ على إمدادات الغذاء أو أي سلع أخرى لأن حكومة قطر بإمكانها استيراد سلع من تركيا وإيران والشرق الأقصى و أوروبا وإنها ستتفاعل مع الأزمة عبر تنويع اقتصادها أكثر وأكثر.

وتعتمد قطر – التى استطاعت على سنوات التعامل على الساحة الدولية بما يفوق وزنها باستغلال ثروتها الطائلة من الغاز في كسب نفوذ في المنطقة وأثارت غضب الكثيرين بمواقفها المتفردة ودعمها للإسلاميين – على الواردات لتوفير الغذاء لسكانه البالغ تعدادهم 2.7 مليون نسمة وكان نحو نصف كميات الغذاء القادمة لقطر يأتي عبر الحدود من المملكة العربية السعودية غيرأن هناك ما يصل إلى 30 حاوية شحن تابعة للخلف عالقة في ميناء جبل علي بدبي وهو مركز رئيسي للأنشطة وللعبور في المنطقة بسبب المقاطعة.

ولكنها كانت تستورد 80 % من احتياجاتها الغذائية من دول خليجية قبل أن تقطع هذه الدول العلاقات غيرأنها تجري محادثات الآن مع إيران وتركيا لتأمين إمدادات الغذاء والمياه و أرسلت طهران أربع طائرات شحن محملة بالأغذية إلى قطر وتخطط لتزويدها بمئة طن من الفواكه والخضر يوميا وسط مخاوف من نقص في الإمدادات وحذر مسؤولون بارزون من الدول التي على خلاف مع قطر من أن طلب المساعدة الخارجية قد يضعف فرص المصالحة.

وخسرت بورصة الدوحة حوالى 10 % منذ الاثنين الماضى وحتى الآن بسبب أزمة قطع العلاقات وتعرض الريال القطري لضغوط في السوقين الفورية والآجلة للصرف الأجنبي حيث تراجع سعر الريال القطرى مقابل الدولار الأمريكى إلى 3.666 ريال قطري في السوق الفورية ليسجل أعلى مستوياته منذ حوالى 12 سنة وسط علامات على هروب أموال صناديق الاستثمارات.

ولكن شريف العمادي قال إن هذا ليس أمرا مثيرا للقلق لأن الحكومة تملك احتياطيات وصناديق استثمار يمثل أكثر من 250 % من الناتج المحلي الإجمالي لها وهذا يعنى أنه ليس هناك أي سبب يجعل الناس قلقين إزاء ما يحدث أو أي مضاربات على الريال القطر وإن الحكومة تشعر بارتياح للغاية إزاء مراكزخا واستثماراتها والسيولة في أنظمتها لدرجة أنها لن تحتاج إلى جمع أموال عبر بيع حصص في شركات غربية كبيرة يملكها صندوق الثروة السيادي.

ومن ناحية أخرى تخطط شركة الخطوط الجوية القطرية – قطر اير – ثانى أكير شركة طيران فى منطقة الخليج لإضافة 24 مدينة حول العالم منها سانتياجو و ريو دى جانيرو فى أمريكا الجنوبية وأفريقيا و جنوب أوروبا لتعويض المدن التى لن تذهب إليها بسبب أزمة المقاطعة .

وتأتى العقوبات الخليجية على قطر فى وقت كانت تستعد فيه لتحويل الدوحة لمركز عالمى ينافس دبى فى اجتذاب المسافرين الأغنياء على الرحلات الجوية العالمية الفاخرة لدرجة أن إيرادات شركة قطر اير قفزت 10 % خلال السنة المالية المنتهية 31 مارس الماضى لتتجاوز 38.9 مليارريال قطرى ( 10.7 مليار دولار) وأضافت 10 مدن وارتفع عدد المسافرين إلى أكثر من 32 مليون راكب بالمقارنة مع 26.6 مليون راكب فى السنة المالية السابقة.

وتملك قطر اير أيضا حصص كبيرة فى شركات طيران عالمية منها 20 % فى شركة بريتيش اير ويز البريطانية و 10 % فى شركة لاتام ايرلاينز جروب بأمريكا اللاتينية و 49 % فى شركة ميريديانا الإيطالية.