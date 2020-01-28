بلومبرج: فودافون تجري محادثات لبيع حصتها في مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC

ظلت شركة الاتصالات السعودية STC ترغب في دخول السوق المصرية طيلة سنوات عديدة ماضية

قالت وكالة بلومبرج نقلًا عن مسئول حكومي مصري إن شركة فودافون جروب تُجري محادثات لبيع حصة الأغلبية المملوكة لها في وحدتها العاملة بمصر، إلى شركة الاتصالات السعودية STC التي ظلّت ترغب طيلة سنوات عديدة في دخول السوق المصرية.

وقال مجلس الوزراء المصري، في رسالة نصية، إن الرئيس التنفيذي للوحدة المصرية سيلتقي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء.

ومقابل هذا امتنع المسئولون بشركة الاتصالات السعودية وشركة فودافون، عن التعليق على أنباء صفقة الاستحواذ.

ورفض المسئول المصري، الذي تحدّث إلى وكالة بلومبرج، تحديد هويته؛ لأن الحكومة ليست معنية بشكل رسمي بالصفقة.

وتقول بلومبرج إن شركة الاتصالات السعودية بدأت دراسة الاستحواذ على حصة الأقلية المملوكة للحكومة المصرية والمقدَّرة بنسبة 45% منذ فترة تزيد على ست سنوات.

كانت مجموعة فودافون جروب قد عبّرت عن اهتمامها أيضًا بشراء حصة الأقلية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.

وقالت شركة الاتصالات المصرية، مطلع الأسبوع الحالي، إنها لم تتلق أية عروض، وأنها لا ترغب حاليًّا في بيع حصتها.

وحسب بلومبرج، السبب وراء تردد شركة الاتصالات المصرية في بيع حصتها بفودافون جروب يرجع جزئيًّا إلى دخولها سوق التليفونات المحمولة كمشغِّل رابع لتنافس الوحدات المحلية من شركة فودافون وشركة الاتصالات الإماراتية وشركة أورنج.

وقال شركة الاتصالات المصرية عام 2018 إنها ستدرس بيع حصتها في وحدة فودافون المحلية عندما تنمو الحصة السوقية للشركة الخاصة بها بقدرٍ يكفي لإلحاق أضرار باستثماراتها.