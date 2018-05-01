بلومبرج: ساويرس سيستثمر في قطاع العقارات خلال العام الجاري

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن قال الملياردير نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، إنه يخطط للاستثمار في قطار العقارات خلال العام الجاري. في حوار مع بلومبرج أوضح ساويرس أنه يعطي الأولوية للاستثمار في مصر التي تنفذ منذ 2016 برنامجا للإصلاح يدعمه صندوق

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قال الملياردير نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، إنه يخطط للاستثمار في قطار العقارات خلال العام الجاري.

في حوار مع بلومبرج أوضح ساويرس أنه يعطي الأولوية للاستثمار في مصر التي تنفذ منذ 2016 برنامجا للإصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي، وقال إنه يخطط للاستثمار في سوق العقارات “المزدهر” للمرة الأولى خلال العام الجاري بعد أن أبلغه مستشاريه بأن الطلب في القطاع قوي، متجاهلا المخاوف من وجود فقاعة في السوق.

وقال إن رؤيته للسعودية تأثرت سلبا بحملة مكافحة الفساد التي شنتها السلطات هناك نهاية العام الماضي وأسفرت عن توقيف أمراء ورجال أعمال بارزين.

وتابع ساويرس في حوار مع بلومبرج :”السلطات هناك تحتاج إلى ضمان سيادة القانون والنظام والشفافية”.

وكانت المملكة قد شنت حملةقالت إنها ضد الفساد ،في نوفمبر الماضي، وجرى خلالها توقيف المئات بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال ووزراء وأمراء قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم لاحقا

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي في تصريحات لقناة CBS الأمريكية، مارس الماضي، إن بلاده حصلت على أكثر من 100 مليار دولار من التسويات التي أبرمت مع المحتجزين.