بلومبرج : زيادة قياسية لتدفقات النقد الأجنبي في تركيا من «مصادر غامضة»

بلغت التدفقات الرأسمالية الغامضة مستويات قياسية مرتفعة جديدة، مما سمح لواضعي السياسات بتعزيز تدفقات النقد الأجنبي في تركيا على الرغم من تزايد العجز التجاري وضعف الطلب على الأصول المقوّمة بالليرة.

مستوى النقد الأجنبي في تركيا

قال البنك المركزي في أنقرة اليوم الإثنين إن الأموال التي لا يمكنه حسابها في بيانات ميزان المدفوعات الشهرية ارتفعت إلى 5.5 مليار دولار في يوليو، مما رفع حصيلة الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 24.4 مليار دولار. كلاهما أرقام قياسية، وفقاً للبيانات التي تعود إلى ما يقرب من أربعة عقود.

في الماضي، قال البنك المركزي إن التدفقات غير المبررة على الأرجح كانت عبارة عن المدخرات النقدية التي جلبها الأتراك إلى النظام المصرفي، خاصة عندما تضعف الليرة، أو عند إيداعهم العملات الأجنبية التي يكسبونها من السياح.

تتضمن بيانات الحساب الجاري تنبؤات تستند عادةً إلى أنماط الإنفاق طويلة الأمد، وإذا باتت هذه الافتراضات قديمة الآن، فقد يفسر ذلك بعض الزيادة التي حدثت هذا العام.

عادةً ما تتم مراجعة ما يُسمّى بـ”صافي الخطأ والسهو”، عندما يتلقى البنك بيانات من نظرائه الدوليين في وقت متأخر. ومع ذلك، فإن أرقام هذا العام فاقت الحدود.

صعود التدفقات المستمر للاقتصاد التركي

قال الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول هالوك بورومتشيكي إنه في حين من الطبيعي أن تظهر بيانات الحساب الجاري بعض رأس المال غير معروف المصدر، فإن صعود التدفقات المستمر للاقتصاد التركي هذا العام يُعتبر “مشكلة”.

مع ذلك، ألمح بورومتشيك إنه يمكن أن يكون ذلك علامة على افتراضات خاطئة بشأن بعض دخل الخدمات.

انتبه للفارق

لا يمكن لدخل السياحة وحده تفسير الأرقام. ففي يوليو، بلغت عائدات المصطافين 4.5 مليار دولار، مما رفع الحصيلة من يناير إلى يوليو إلى 16.4 مليار دولار. يمثّل هذا نحو 70% من صافي الخطأ والسهو خلال نفس الفترة.

يتسع العجز في الحساب الجاري التركي منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير إلى ارتفاع أسعار الطاقة. كانت الفجوة تزيد قليلاً عن 4 مليارات دولار في يوليو، متجاوزة متوسط ​​التقديرات البالغ 3.7 مليار دولار في استطلاع أجرته بلومبرج، ورفع العجز هذا العام إلى 36.7 مليار دولار.

يُعدّ تمويل هذه الفجوة تحدياً أمام الرئيس رجب طيب أردوغان. ففي يوليو وحده، بلغت تدفقات المحافظ الخارجة 631 مليون دولار.

ويُعزى ضعف الشهية إلى خسائر الليرة والتضخم البالغ 80%، مدفوعاً بتكاليف الطاقة المرتفعة وسياسة البنك المركزي النقدية المتساهلة للغاية.

مخاطر التدفقات الغامضة

ساعدت التدفقات الوافدة الغامضة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الليرة نسبياً منذ بداية العام، بعد أن فقدت أكثر من نصف قيمتها في هبوط دام لأشهر في عام 2021.

وفقاً لمحلل بنك “باركليز”، إركان إرغوزيل، هناك خطر يتمثل في أن صافي الخطأ والسهو لا يستمر “في كونه محركاً مهماً لتمويل الحساب الجاري” في المستقبل، مما يعرض احتياطيات البنك المركزي لمخاطر الانخفاض.

قال إرغوزيل، في مذكرة اليوم الإثنين: “نظراً لطبيعة احتياطيات البنك المركزي من حيث المجمل والصافي والسيولة، فقد يكون تمويل عجز الحساب الجاري مهمة أكثر صعوبة في الأشهر الـ12 المقبلة” إذا استمرت الشركات التركية في سداد ديون أكثر مما تقترض.