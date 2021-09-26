بلومبرج : دلائل على جدية الصين في خطوة حظر العملات المشفرة

اتخذ المسؤولون الصينيون خطوات على مدى شهور للقضاء على العملات المشفرة ، وكانت لها تأثيرات متباينة، وفي يوم الجمعة الماضي، حاولوا إزالة أي شكوك حول نواياه، بحسب وكالة بلومبرج.

في بيانات رسمية كانت هي الأكثر حسما، ودون لبس، قالت السلطات إن معاملات التشفير في الصين محظورة، وإنها ستستأصل تعدين الأصول المشفرة.

حظر العملات المشفرة

وعلى الفور، توقفت بورصة “هوبي” الخارجية الشهيرة عن السماح للمستخدمين الجدد بالتسجيل باستخدام رقم هاتف من البر الرئيسي للصين، وقالت في بيان الأحد الماضي إنها “ستلغي تدريجيا حسابات المستخدمين الموجودين البر الرئيسي للصين” بدءا من 31 ديسمبر.

قال هنري أرسلانيان، رئيس وشريك التشفير في “برايس ووترهاوس كوبرز”، على تويتر: “في حين أن هذه ليست مفاجأة لأن الصين” حظرت “العملات المشفرة عدة مرات في الماضي، إلا أنه لا يوجد غموض هذه المرة.. وأصبحت معاملات وخدمات التشفير من جميع الأنواع محظورة في الصين، ولا مجال للنقاش، ولا توجد منطقة رمادية”.

أصدر بنك الشعب الصيني رسالته الرسمية يوم الجمعة مع تسع مؤسسات أخرى، بما في ذلك المحكمة العليا والشرطة والهيئات الرقابية على الإنترنت والأوراق المالية، وهي إشارة إلى أن الإنفاذ قد يأتي من جميع الزوايا.

وأغلق البنك المركزي الثغرة طويلة الأمد التي مكنت المواطنين من الاحتفاظ بحسابات مع البورصات الخارجية مثل “هوبي”، ومنع المنصات من التوظيف محليا لأدوار مثل التسويق والتكنولوجيا والدفع، ما يحد من قدرتها على خدمة العملاء الصينيين.

تراجعت عملة بتكوين بنسبة تصل إلى 8.9% يوم الجمعة إلى حوالي 40700 دولار، لكنها بقيت ضمن نطاق تداولها الأخير واستعادت بعض الخسائر الفورية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

محاولات حظر العملات المشفرة سبقت مكاسبها

ولاحظ بعض مناصري العملات المشفرة أن المحاولات السابقة لحظر العملات المشفرة غالبا ما سبقت المكاسب في بتكوين.

طلبت أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين من المسؤولين المحليين التحقيق في الاستخدام غير الطبيعي للطاقة وطلبات القروض وإلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية لتسريع إغلاق عمليات التعدين.

وانتقل العديد من شركات التعدين بالفعل من الصين، التي امتلكت 46% من معدل التجزئة العالمي، وهو مقياس لقوة الحوسبة المستخدمة في التعدين والمعالجة، في أبريل، وفقا لمؤشر “كامبريدج بتكوين” لاستهلاك الكهرباء.

منذ بدء الحملات، انخفض معدل التجزئة بأكثر من النصف من ذروة منتصف مايو حتى أوائل يوليو، وفقا لبيانات “بلوكتشين دوت كوم” ، ويشير تعافيه إلى عودة شركات التعدين، سواء داخل الصين أو في أي مكان آخر، وفي أعقاب إعلان يوم الجمعة، ظل معدل التجزئة ثابتا إلى حد ما.