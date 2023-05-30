بلومبرج: خطوة أردوغان بتقديم الغاز الطبيعي مجانا للأسر ستعزز التضخم السلبي في تركيا

من المتوقع أن تقود خطوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم الغاز الطبيعي مجانا للأسر إلى توفير دفعة مبكرة لمساعيه الرامية إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد، بحسب وكالة بلومبرج.

وتشير التقديرات إلى أن تركيا ربما تسجل تضخماً سلبياً على أساس شهري لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

قالت هيئة الإحصاء التركية “توركستات”، أمس الاثنين، إن الرئيس سيسجل قيمة صفرية للغاز المخصص للمنازل عند احتساب معدل التضخم في مايو، بعدما أوفى بتعهده الانتخابي الخاص بتقديم الغاز الطبيعي مجانا للأسر خلال الشهر ذاته.

تقديم الغاز الطبيعي مجانا

تتوقع ” توركستات” تأثيراً هبوطياً “قوياً” على سلة السلع الخاصة بمؤشر أسعار المستهلك في البيانات المرتقب صدورها يوم 5 يونيو، والتي يكون وزن “الغاز في المدينة والغاز الطبيعي” فيها عادة أقل بقليل من 3%.

قال إيرول غوركان كبير الاقتصاديين في شركة “يتريم فينانسمان سيكوريتيز ومقرها إسطنبول: “يعزز هذا احتمال صدور بيانات شهرية سلبية للتضخم”. مضيفاً أن التضخم السنوي قد يتباطأ إلى أقل من 40% مقارنة بـ43.7% في أبريل.

سجلت تركيا تضخما سلبيا على أساس شهري آخر مرة في ديسمبر 2018. وبلغ متوسطه 3.1% خلال العام الماضي.

بلغ التضخم السنوي ذروته في أكتوبر عند 85.5% ويتباطأ منذ ذلك الحين، بسبب انخفاض تكاليف الطاقة، وما يسمى بتأثير سنة الأساس التي تقارن الأسعار مع الارتفاعات السريعة التي وقعت في العام السابق.

جدير بالذكر أنه أعيد انتخاب أردوغان، الذي يتولى حكم البلاد منذ 20 عاماً، الأحد الماضي بعد حصوله على 52.2% من أصوات الناخبين.