بلومبرج: «جازبروم» تقطع إمدادات الغاز عن أوروبا 3 أيام

قالت ” جازبروم”، عملاقة الطاقة الروسية الحكومية إنها ستوقف تسليم الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيبها الرئيسي “نورد ستريم1” لمدة ثلاثة أيام ، مما يزيد من الضغط على إمدادات الطاقة في القارة العجوز، في الوقت الذي تحاول فيه ألمانيا تكوين مخزونات لفصل الشتاء، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة القياسية الأوروبية بما يصل إلى 9٪ بعد أن قالت “جازبروم”، إنها لن تشحن أي غاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “نورد ستريم1” بدءا من 31 أغسطس وحتى 2 سبتمبر بسبب الصيانة.

وسيشمل العمل التوربينات العاملة الوحيدة التي يمكنها ضخ الغاز في الوصلة. كانت سوق الغاز الأوروبي في حالة تأهب منذ شهور حيث قطعت روسيا تدريجياً عمليات التسليم عبر خط الأنابيب، ومؤخراً إلى 20٪ فقط من السعة.

وعزت” جازبروم”، قرارها إلى وجود مشاكل في التوربينات، لكن السياسيين الأوروبيين يصرون على أن القيود لها دوافع سياسية، بينما تنتقم روسيا من العقوبات المفروضة بعد غزوها أوكرانيا.

وسيحدث الإغلاق في الوقت الذي تسارع فيه ألمانيا لملء مواقع التخزين إلى 95٪ على الأقل بحلول نوفمبر المقبل.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا، إن هذا قد لا يضمن وجود ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات. كما تحد روسيا من عمليات التسليم إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

في ظل الخلاف بين الغرب وموسكو جراء غزو روسيا لأوكرانيا في وقت سابق هذا العام، تسارع برلين إلى تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. ووفقا لمشغلي صهاريج تخزين الغاز في أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز في أنحاء البلاد 78%.

وخلال رسالة فيديو مساء أمس الجمعة، اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا باستغلال خطوط أنابيب الغاز للابتزاز، في إشارة إلى قرار جازبروم بوقف توريد الغاز لثلاثة أيام.

وقال في كييف : “روسيا بشكل خاص تحتاج هذه الخطوط لتوريد المشكلات إلى أوروبا، وليس لتزويد أحد هناك بالغاز. الآن الأمر واضح تماما”.