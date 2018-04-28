بلومبرج تنشر قائمة جديدة لأغنى 10 مليارديرات فى العالم

ضم 7 أمريكان و فرنسى وإسبانى ومكسيكىخالد بدر الدينأعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية عن قائمة جديدة بأغنى 10 أثرياء فى العالم تبعا لمؤشر BBI لمليارديرات العالم بعد التقلبات التى اعترت أسعار أسهم الشركات العالمية الكبرى خلال الأسبوع الماضى بعد نشر نتائج الأعمال الفصلية التى أثرت إيجابا وسلبا على

ضم 7 أمريكان و فرنسى وإسبانى ومكسيكى



خالد بدر الدين

أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية عن قائمة جديدة بأغنى 10 أثرياء فى العالم تبعا لمؤشر BBI لمليارديرات العالم بعد التقلبات التى اعترت أسعار أسهم الشركات العالمية الكبرى خلال الأسبوع الماضى بعد نشر نتائج الأعمال الفصلية التى أثرت إيجابا وسلبا على قيمة الحصص التى يملكها هؤلاء الأغنياء فى الشركات التى أسسوها أو يرأسوها.

وجاء جيف بيزوس أغنى ملياردير فى العالم وصاحب شركة أمازون فى المركز الأول فى هذه القائمة بعد أن كسب حوالى 12 مليار دولار فى يوم واحد لتتجاوز ثروته 131 مليار دولار فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى بفضل ارتفاع أسعار أسهم الشركة بحوالى 6.3 % فى بورصة نيويورك لتصل مكاسبه هذا العام حتى الآن أكثر من 31.7 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار أسهم شركة أمازون لمتاجر التجزئة الإلكترونية التى يرأسها جيف بيزوس بلغت أكثر من 1572.6 دولار للسهم فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الأول من العام الجارى والتى فاقت التوقعات مع ارتفاع صافى أرباحها بأكثر من 125 % فى الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى 1.63 مليار دولار أو ما يعادل 3.27 دولار للسهم بالمقارنة مع 724 مليون دولار أو 1.48 دولار للسهم خلال نفس الربع من العام الماضى.

وظهر فى المركز الثانى بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت أكبر منتجة للسوفتوير فى العالم والذى بلغت ثروته أكثر من 91.6 مليار دولار بالرغم من أنه خسر هذا العام حتى الآن 243 مليون دولار بسبب التقلبات فى أسعار أسهم الشركة وبعده وارين بوفيت رئيس شركة بيركشاير هاثاواى للاستثمارات وأكبر مساهم فيها وتصل ثروته إلى حوالى 84.7 مليار دولار غير أنه فقد أيضا منذ بداية العام وحتى الآن حوالى 625 مليون دولار لانخفاض أسعار أسهم الشركة.

بعد أن احتل المليارديرات الأمريكان المراكز الثلاثة الأولى فى قائمة جاء الفرنسى بيرنار أرنو رئيس مجلس إدارة شركة LVMH موى هينسى لوى فويتون أكبر شركة للمنتجات الفاخرة فى العالم والتى تجاوزت إيراداتها العام الماضى حوالى 37.6 % لترتفع ثروته إلى حوالى 75 مليار دولار بعد أن كسب هذا العام حتى الآن أكثر من 11.6 مليار دولار لارتفاع أسعار أسهم الشركة.

وكسب مارك زوكيربرج الذى شارك فى تأسيس شركة فيسبوك أكبر شركة مواقع تواصل اجتماعى فى العالم حوالى 5.8 مليار دولار فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع فى بورصة نيويورك بفضل ارتفاع أسعار أسهم الشركة بعد إعلانها عن تحقيق أرباح أكثر من المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام لتصل ثروته الشخصية إلى أكثر من 71.8 مليار دولار ليرتفع مركزه إلى خامس أغنى ملياردير فى العالم على مؤشر بلومبرج لأثرياء العالم بالرغم من أنه خسر هذا العام حتى الآن حوالى 958 مليون دولار بسبب هبوط أسعار الأسهم منذ اكتشاف فضيحة انتهاك بيانات المستخدمين على مواقع التواصل الاحتماعى و إن كانت الأسعار انتعشت مؤخرا بفضل النتائج الفصلية التى تفوقت على توقعات المحللين .

تراجعت ثروة الملياردير الإسبانى أمانشيو أورتيجا الذى يملك 59 % من شركة إينديتيكس أكبر منتجة ملابس فى العالم بحوالى 7.7 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن لتنزل إلى حوالى 67.6 مليار دولار ليأتى فى المركز السادس وبعده الملياردير المكسيكى كارلوس سليم صاحب شركة موفيل مشغلة تليفونات الموبايل فى أمريكا اللاتينية بثروة قفزت إلى حوالى 66 مليار دولار بعد أن كسب هذا العام أكثر من 4.46 مليار دولار.

شارك الأثرياء الأمريكان فى المركز الثلاثة الأخيرة من هذه القائمة ليصل عددهم إلى 7 مليارديرات مع ظهور لارى إيليسون مؤسس وأكبر مساهم فى شركة أوريكل لقواعد البيانات و أكبر منتجة هاردويرالكمبيوتر فى العام فى المركز الثامن بثروة تتجاوز 51.6 مليار دولار بالرغم من خسارته حوالى 1.45 مليار دولار هذا العام وبعده لارى بيج الرئيس التنفيذى للشركة القابضة الفابيت التى تملك شركة جوجل أكبر محرك بحثى فى العالم والتى تبلغ ثروته 51.2 مليار دولار كما أنه صاحب شركة ماونتين فيو التى تتعامل مع حوالى 3.5 مليار بحث يوميا وبلغت إيراداتها حوالى 111 مليار دولار العام الماضى وأخيرا سيرجى بين رئيس شركة الفابيت وشارك فى تأسيس شركة ماونتين فيو وإن كانت ثروته هبطت بحوالى 1.11 مليار دولار لتنخفض إلى حوالى 50 مليار دولار بعد الضغوط التى تعرضت لها شركات التكنولوجيا و لاسيما مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع البحثية بسبب انتهاك البيانات الشخصية للمستخدمين لها.



