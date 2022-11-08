«بلومبرج»: تفشي «كورونا» يهدد أكبر مصنع لإنتاج هواتف الآيفون في العالم

زادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مدينة تشنجتشو الصينية، مما قلل من الآمال بشأن رفع السلطات لقيود الإغلاق في المنطقة المحيطة بأكبر مصنع لهواتف آيفون في العالم والمملوك لشركة فوكسكون” بالتايوانية “.

وذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية أن حالات الإصابة بالوباء ارتفعت في جميع أنحاء المدينة إلى 733 حالة أمس الإثنين من 297 حالة في اليوم السابق.

ومن المقرر إنهاء حالة الإغلاق البالغة مدتها سبعة أيام لتلك المنطقة غدًا الأربعاء، ولكن قد تمدد الحكومة المحلية تلك القيود وفقًا لتفاقم تفشي المرض محليًا.

وفي حال تم تمديد تلك القيود فإن ذلك سيمثل ضربة جديدة لشركة “آبل” وأكثر مورديها أهمية “فوكسكون” التي تصنع حوالي أربع من كل خمس وحدات من أحدث موديلات آيفون حول العالم.

وحاليًا تتوقع “آبل” تراجع إنتاجها بحوالي 3 ملايين وحدة على الأقل عن عدد وحدات “آيفون 14” التي كان مقررا إنتاجها في البداية هذا العام.