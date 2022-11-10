بلومبرج تستضيف القمة الخضراء في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ «COP27»

انطلقت قمة بلومبرج الخضراء 2022 اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مصر (COP27) في مدينة شرم الشيخ بمشاركة أبرز القادة في مجال الأعمال والتمويل والسياسة، فضلاً عن الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية بهدف إجراء محادثات شفافة تركز على إيجاد حلول لدعم الأهداف المحددة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مصر.

وشملت قائمة المتحدثين من دولة الإمارات كلاً من أحمد الكليلي، الرئيس التنفيذي لقسم الإستراتيجية والمخاطر في مجموعة مبادلة؛ وديريك روزيكي، رئيس قسم الاستثمار المسئول في مجموعة مبادلة، والذي ناقش الاستثمار المسئول ومساهمته في الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.

وفي معرض حديثه عن الاستثمار المسئول، قال أحمد الكليلي: “يعدُّ الاستثمار المسئول في “مبادلة” جزءا من قيمنا الأساسية. ويدرك عدد متزايد من المستثمرين الدور المتكامل الذي يساهم فيه الاستثمار المسئول في الوصول إلى مستقبل مستدام وتحقيق قيمة وعوائد للمساهمين. في دراسة أجريت بالتعاون مع بلومبرج الإعلامية، وجدنا أن 86% من جميع المستجيبين يعتقدون أن الاستثمار المسئول يمثل محركا قويا لمستقبل أكثر استدامة، مما يعني حاجة جميع الأطراف إلى التنسيق بغية التوصل إلى معايير عالمية موحدة. إننا نؤمن بأن تحقيق عوائد مالية وتحقيق تأثير إيجابي ليسا أمرين متعارضين، بل يمكن أن يتحدا معا لإحداث تغيير ملموس ودائم”.

وتناولت حلقات النقاش في القمة أحدث ابتكارات تكنولوجيا المناخ التي تحفز التغيير، إضافة إلى التغييرات اللازمة لتعزيز المرونة واتباع أسلوب حياة منخفض الكربون، فضلاً عن الحلول المبتكرة الرامية إلى تعزيز الأهداف والأرباح.

كما استكشف المتحدثون، مستفيدين من البيانات والتقارير الحصرية التي توفرها بلومبرج، الطرائق التي يمكن بفضلها تسريع خطط المناخ وقياس مستوى التقدم في هذه اللحظة التاريخية التي نعمل فيها على تصحيح المسار.