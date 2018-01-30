بلومبرج: تركيا أصبحت ساحة تنافس بين البنوك الخليجية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنعقد بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، مفاوضات أولية مع ممثلي "سبير بنك" الروسي للاستحواذ على وحدته في تركيا "دينز بانك"، وفقا لما أكده مصدر في البنك الروسي لوكالة "بلومبرج"، مؤكدا أن مفاوضات مماثلة تسير في نفس الاتجاه مع بنوك خليجية أخرى.وكانت بنوك قطرية وس

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

عقد بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، مفاوضات أولية مع ممثلي “سبير بنك” الروسي للاستحواذ على وحدته في تركيا “دينز بانك”، وفقا لما أكده مصدر في البنك الروسي لوكالة “بلومبرج”، مؤكدا أن مفاوضات مماثلة تسير في نفس الاتجاه مع بنوك خليجية أخرى.

وكانت بنوك قطرية وسعودية قد اتخذت اتجاها مماثلا خلال الفترة الماضية عبر التوسع في القطاع المصرفي التركي.

وقد تصل قيمة الصفقة التي تستهدف الاستحواذ على حصة نسبتها 99.9% من “دينز بانك” إلى نحو 4.12 مليار دولار، وفقا لحسابات أجرتها “بلومبرج”.

ووصلت القيمة الدفترية لـ”دينزبانك” إلى 3.44 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وتتداول أسهم البنوك التركية بمتوسط 1.2 ضعف القيمة الدفترية وفقا لحسابات “بلومبرج”.

وتسعى البنوك الخليجية إلى توسيع تواجدها في تركيا عبر الاستحواذات والحصول على تراخيص النشاط في وقت يواجهون فيه انكماشا في الفرص المتاحة ببلدانهم.

وكان بنك قطر الوطني قد استحوذ في 2016 على الوحدة التركية التابعة لبنك اليونان الوطني مقابل 2.75 مليار يورو، بينما استحوذ بنك قطر التجاري على حصة نسبتها 71% في بنك “ألترنيتفبانك” التابع لمجموعة الأناضول في 2013.

وكان البنك التجاري الوطن، أكبر البنوك السعودية، قد استحوذ على حصة نسبتها 60% من بنك “تركي فينانس كاتيليم” مقابل 1.08 مليار دولار عام 2007، فيما أنشأ بيت التمويل الكويتي وحدة كاملة تابعة له في تركيا عام 1989.