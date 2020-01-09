بلومبرج : تراجع معدل التضخم يعكس جهود مصر فى كبح جماح الأسعار

قال آلين سانديب، إن انخفاض معدل التضخم يعد فى حد ذاته نبأ جيدًا لصناع القرار الاقتصادى بالبلاد

أشادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، بتراجع معدل التضخم فى مصر خلال ديسمبر الماضى، مؤكدة أن هذا التراجع يعكس نجاح جهود الدولة فى كبح جماح الأسعار والذى يأتى ضمن إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيقها منذ سنوات فى سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطنى، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت “بلومبرج” عن آلين سانديب، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة نديم للوساطة، فى سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكترونى، اليوم ، تلك الإشادة.

بلومبرج : الحكومة ناجحة في ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية في الأسعار

وأوضح أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية، التى تمثل حوالى ثلث قيمة سلة السلع التى يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك، يؤكد نجاح الحكومة فى مسعاها لاحتواء التضخم عبر ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية تحدث فى الأسعار.

وقال آلين سانديب، إن انخفاض معدل التضخم يعد فى حد ذاته نبأ جيدًا لصناع القرار الاقتصادى بالبلاد، حيث يقترب مستوى التضخم السنوى الراهن من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى، والبالغ 9% “-3/+” بحلول عام 2020.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن المستويات الراهنة للتضخم تفتح الباب أمام البنك المركزى لإقرار خفض آخر فى أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، لكن يظل توقيت ذلك الخفض غير محسوم.

خفض التضخم يعد أحد أهم الأهداف المنشودة من قبل الحكومة

ولفت إلى أن خفض التضخم يعد أحد أهم الأهداف المنشودة من قبل الحكومة بعد اتخاذ قرار تحرير صرف العملة المحلية فى 2016، وهو ما نجح فى تنفيذه المسؤولون بدعم من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولى.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن تراجع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليبلغ 104.4 نقطة خلال شهر ديسمبر من العام المنصرف، مسجـلًا انخفاضًا قدره 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته.

وأرجع الجهاز، أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون والتى انخفضت بنسبة 6.3%، ثم مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 6.8%.

بينما سجلت مجموعة الحبوب والخبز المرتبة الثالثة، وجاءت بنسبة 2.0%، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%.

وأشار الجهاز، إلى انخفاض معدل التضـخم السنوى والذى بلغ 6.8% لشهر ديسمبر 2019 مقابل 11.1% لنفس الشهـر من العام السابق.