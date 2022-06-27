بلومبرج : بيع منزل بسعر 111 مليون دولار في هونج كونج دليل على انتعاش سوق العقارات الفاخرة

مثَّل بيع منزل جديد في هونج كونج نظير 870 مليون دولار هونج كونجي (111 مليون دولار)، ليصبح الأعلى سعرًا خلال العام الحالي، دليلًا على انتعاش سوق العقارات الفاخرة رغم تباطؤ سوق الإسكان الأوسع نطاقًا. وباعت شركة إمبرور إنترناشنال هولدنج للتطوير العقاري المنزل الذي يتكون من ست حجرات في منطقة شوزن هيل، ولم يتم تحديد المشتري.

تصل مساحة المنزل إلى 8032 قدمًا مربعًا (746 مترًا مربعًا)، وتتوفر به حديقة خاصة وحمّام سباحة وجراج.

انتعاش سوق العقارات الفاخرة

يقع المنزل عند الجانب الجنوبي من جزيرة هونج كونج. وتتسم منطقة شوزن هيل بأنها واحدة من الأحياء الأكثر رقيًّا في المدينة التي يمتلك فيها بعض من أغنى رجال الأعمال، بمن فيهم لي. كا-شينج، عقارات هناك.

صفقة بيع المنزل تمّت عند سعرٍ يعدّ الأعلى في هونج كونج، العام الحالي، بحسب لويس هو، مدير المبيعات لدى شركة سنتلاين بروبرتي اجنسي.

وبحسب بيانات لشركة سنتلاين بروبرتي اجنسي، هبط حجم صفقات المنازل الفاخرة في الأحياء الراقية من منطقة بيك وساثرن بنسبة 58% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال هو، في بيان منفصل، إن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم اتخاذها خلال أسوأ فترات الجائحة ونقص رءوس الأموال الصينية أدت إلى تحجيم نشاط السوق.

وفي هذه الأثناء حافظ الطلب على العقارات الفاخرة عالميًّا على ارتفاعه، على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد عاقت نشاط أسواق الإسكان الأوسع نطاقًا، بحسب بيان منفصل لـ«هو».

وفي مطلع الشهر الحالي، اشترى الملياردير لاري إليسون عقارًا مُطلًّا على المحيط بقيمة 173 مليون دولار في منطقة بالم بيتش كاونتي، مسجلًا رقمًا قياسيًّا لمبيعات المنازل الفاخرة في فلوريدا.